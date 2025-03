Auch mit 60+ oder schwanger - So funktioniert der Trendsport Hyrox

In Deutschland fand der erste Hyrox-Wettkampf des Jahres in Karlsruhe statt. Den Teilnehmern wurde in acht Disziplinen alles abverlangt. Die Sportart wird immer beliebter.

Als die Athleten am Hyrox-Gelände auf der Messe in Karlsruhe ankommen, scheint die Sonne. Über dem Eingang ist ein großes Schild angebracht, "Welcome to Hyrox-Karlsruhe" ist darauf zu lesen. Sobald man die Glastüren hinter sich lässt, prasseln unterschiedliche Reize auf einen ein. Es ist laut und trubelig, am Helpdesk stellen Teilnehmer ihre letzten Fragen, daneben werden Eintrittsbänder verteilt. In den Gängen machen sich Sportler warm und warten auf ihren Start. Aus der Halle nebenan hört man bereits die laute Musik und durch die offenen Türen sieht man die aufgebaute Strecke.

Ich starte in der Altersgruppe 60 bis 64. Das ist kaum zu glauben, aber es ist so.

Die Atmosphäre in der Wettkampfhalle ist elektrisierend. Man spürt die Aufregung und Vorfreude bei den Athleten und es liegt ein Knistern in der Luft. "Ich bin schon ganz nervös und total schwitzig", erzählt Siegfried vor seinem Rennen. "Du bist dein einziger Gegner und kannst immer wieder deine Grenzen verschieben", sagt Adrian mit einem Strahlen im Gesicht. Während Siegfried und Adrian sich auf ihren Start vorbereiten, ist Anette Meier-Ullmann bereits im Ziel angekommen. Beim Hyrox wird in unterschiedlichen Altersgruppen gestartet. Alle zehn Minuten gehen neue Athleten in den Wettkampf. Es kann im Einzel, Doppel oder in der Vierergruppe gestartet werden und es gibt auch gemischte Teams. Anette hat ihr Rennen alleine absolviert. "Ich starte in der Altersgruppe 60 bis 64. Das ist kaum zu glauben, aber es ist so", sagt sie erschöpft und fängt an zu lachen.

Welche Übungen gibt es beim Hyrox?

Eine Stunde und 20 Minuten hat Anette heute gebraucht, um alle acht Disziplinen zu absolvieren. Die Übungen sind Ski-Ergometer, Schlitten ziehen, Schlitten schieben, Burpee-Weitsprünge, Rudern, Sandsack-Lunges, Farmers Carry und Wall Balls. "Das Härteste sind immer die Wall Balls zum Schluss. 100 Mal einen vier Kilo schweren Ball gegen ein Ziel zu werfen, das ist für jeden Athleten immer der Horror." Die Männer haben im Einzel schwerere Gewichte als die Frauen. Außerdem gibt es auch Wettkämpfe mit extra schweren Gewichten.

Auch die anderen Übungen treiben den Puls weit nach oben. Beim Ski-Ergometer muss man über 1.000 Meter eine Bewegung wie beim Skifahren ausführen, um sich abzustoßen. Ähnlich läuft es auch beim Rudern ab. Beim Schlitten schieben und Schlitten ziehen wird ein Schlitten mit Gewichten jeweils über 50 Meter geschoben und an einem Seil zu sich bewegt. Bei den Burpee-Weitsprüngen macht man über 80 Meter einen Liegestütz mit anschließendem Hockstrecksprung. Farmes Carry bedeutet, dass man über 200 Meter zwei Gewichte trägt und bei den Sandsack-Lunges werden 100 Meter mit einem Gewicht auf den Schultern in Ausfallschritten abgelaufen. Nach jeder Disziplin wird ein Kilometer gejoggt.

Bei der Vorstellung, als Athletin bei einer Weltmeisterschaft mit Fahne einzulaufen, da bekomme in Gänsehaut.

Hyrox-WM in Chicago, Olympia das große Ziel

Janina Merten betreut das Hyrox-Event in Karlsruhe und ist das komplette Wochenende auf der Messe in Karlsruhe unterwegs. "Es hat alles 2017 in Hamburg angefangen. Es waren beim ersten Event 600 Leute da. Jetzt sind wir hier gerade in Karlsruhe mit 8000 Teilnehmern. Es wächst und wächst. Inzwischen gibt es Wettkämpfe in 34 Ländern". Das Ziel war es mit Hyrox, die Übungen aus dem Fitnessstudio in einem Wettkampf zu verbinden, indem sich jede Person messen kann. Die Gründer haben einen großen Traum. "Wir wollen auf jeden Fall irgendwann bei Olympia vertreten sein", sagt Janina. Es gibt bereits Weltmeisterschaften im Hyrox, dieses Jahr findet die WM im Sommer in Chicago statt.

Dort wird auch Anette mit dabei sein. "Das lasse ich mir nicht nehmen. Du bist als Athletin bei einer WM dabei, wer kann das schon sagen. Bei der Vorstellung, als Athletin bei einer Weltmeisterschaft mit der Fahne einzulaufen, da bekomme ich Gänsehaut". In den USA hat sie große Ziele. "Ich will gewinnen und ich werde auch gewinnen", sagt sie. Der Traum vom Weltmeistertitel mit 62 Jahren lebt. Eine, die ebenfalls in Karlsruhe an den Start geht und in den vergangenen Jahren sehr erfolgreich in der Sportart war, ist Elisabeth Sarah Kholti. Sie lebt in Stuttgart und stellte 2019 einen Weltrekord auf. Sarah ist im fünften Monat schwanger und geht mit ihren Freundinnen zu viert im "Relay" an den Start.

Wie funktionieren die unterschiedlichen Rennarten beim Hyrox?

Im Doppel kann man den kompletten Wettkampf gemeinsam absolvieren und sich beliebig bei den Übungen abwechseln. Beim Relay gibt es dagegen eine Wechselzone. Dort werden die vier Athleten eines Teams ähnlich wie bei einer Staffel nach jeder Disziplin ausgetauscht. "Ich bin heute mit drei Freundinnen am Start, die zum ersten Mal Hyrox ausprobieren"", erzählt Sarah. Sie glaubt, dass Hyrox so beliebt ist, weil jede Person die Übungen relativ schnell verinnerlicht. "Es ist für viele Leute möglich, weil es keine hochkomplexen Abläufe sind". Einige Teilnehmer unterschätzen ihrer Meinung nach allerdings das Laufen. Deshalb rät sie jedem, regelmäßig joggen zu gehen, bevor man an einem Rennen teilnimmt. Die Läufe kann man dann nach und nach mit den Hyrox-Disziplinen im Training verbinden. Sarahs Tipp für den Wettkampf: Durchlaufen ohne komplett stehen zu bleiben, lieber ein langsames Tempo konstant durchjoggen.

Beim Hyrox kann jeder mitmachen

Die jüngsten Teilnehmer in Karlsruhe sind 18 Jahre alt, die Ältesten über 70. Bis auf die WM gibt es bei den Wettkämpfen keine Norm, mit der man sich für Wettkämpfe qualifizieren muss, jeder kann sich anmelden. "Wir haben eine 99-prozentige Finisher-Rate. So gut wie jede Person kommt ins Ziel. Man kann sich das Rennen komplett selber einteilen und auch Runden gehen und sich Zeit lassen, so wie es am besten für einen passt", erklärt Janina.

Am Ende gewinnt Sarah sogar im Relay den Wettkampf mit ihren Freundinnen. Das Team braucht eine Stunde und 18 Minuten, um durch den Wettkampf zu kommen. Für Sarah ist es ein toller Abschluss vor der Baby-Pause und für ihre Freundinnen eine unvergessliche Hyrox-Premiere. Auch Anette landet in ihrer Altersgruppe auf dem ersten Platz. "Man denkt sich auf der einen Seite: 'Was mache ich eigentlich hier, muss das sei?' Man macht das ja freiwillig und auf der anderen Seite, wenn du über die Ziellinie gelaufen bist, ist alles weg. Es ist einfach nur ein fantastisches Gefühl. Hyrox macht etwas mit dir", sagt die 62-Jährige und verlässt ausgepowert und nassgeschwitzt die Halle.