Die Damen vom Club an der Alster sind zum fünften Mal deutscher Meister im Hallenhockey. Bei den Männern setzte sich Rot-Weiss Köln gegen den Berliner HC durch.

Der Club an der Alster gewann am Sonntag das Finale in der Stuttgarter Scharrena gegen den Titelverteidiger Düsseldorfer HC mit 4:3 (1:2).

Die Hamburgerinnen drehten dabei einen 0:2-Rückstand durch zwei Treffer von Emily Wolbers (32./41. Minute) sowie Tore von Emily Kerner (27.) und Marie Jeltsch (37.) in eine 4:2-Führung.

Drittes Final-Duell in Serie

Greta Gerke (6.) und Luisa Steindor (10.) hatten zuvor für den Westmeister getroffen, der in der Schlussphase durch Gerke (53.) auf 3:4 verkürzte. Beide Teams standen sich bereits im dritten Jahr in Serie im Endspiel gegenüber.

Köln schlägt Berlin

Im Endspiel der Herren ging es anschließend torreich zu. Die Herren von Rot-Weiss Köln sicherten sich zum elften Mal die deutsche Meisterschaft. Der Rekordchampion setzte sich im Endspiel mit 7:6 (4:2) gegen den Berliner HC durch.

Jonas Gornoll der Matchwinner für Rot-Weiss Köln

Matchwinner bei den Domstädtern war der ehemalige Berliner Jonas Gomoll (16./25./29./58.) mit vier Toren. Die Treffer für die in dieser Saison zuvor noch unbesiegten Berliner markierten Anton Ebeling (18./40.), Tim Strüven (26.), Marian Klink (42.), Lukas Kilpper (44.) und Paul Dösch (59.). Für Köln waren zudem Florian Pelzner (43.), Joshua Delarber (20.) und Maximilian Siegburg (49.) erfolgreich.