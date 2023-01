Mannheimer Gonzalo Peillat schießt Deutschland ins WM-Finale

per Mail teilen

Mit drei Toren beim 4:3-Halbfinalsieg gegen Australien hatte der Deutsch-Argentinier Gonzalo Peillat großen Anteil am Einzug Deutschlands ins WM-Finale.

Die deutsche Hockey-Nationalmannschaft ist bei der Weltmeisterschaft in Indien nach einem spektakulären Comeback ins Finale eingezogen. Das Team von Bundestrainer Andre Henning setzte sich im Halbfinale gegen den Weltranglistenersten Australien mit 4:3 (0:2) durch und darf weiter auf den ersten WM-Titel seit 17 Jahren hoffen. "Wir glauben aneinander", sagte Niklas Wellen, dem Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit noch das Siegtor gelang, nach der Partie: "Dass wir es in der regulären Spielzeit gedreht haben, ist verrückt, das Team ist verrückt. Wir sind hier noch nicht fertig." Im Endspiel trifft Deutschland am Sonntag (14.30 Uhr MEZ) auf Titelverteidiger Belgien oder Europameister Niederlande.

In Bhubaneswar war es vor allem der Mannheimer Gonzalo Peillat, der mit seinen drei Treffern (42./51./58.) den Traum der Deutschen vom WM-Triumph weiterleben ließ. Das deutsche Team hat seine erste WM-Medaille seit 13 Jahren nun bereits sicher. Zuletzt hatte Deutschland 2010 Silber gewonnen. Für Australien waren Jeremy Hayward (11.), Nathan Ephraums (26.) und Blake Govers (57.) erfolgreich. Deutschland strebt den dritten WM-Titel nach 2002 und 2006 an.

Seit 2016 beim Mannheimer HC

Der 30-jährige Peillat spielt seit 2016 für den Mannheimer HC. Im Februar 2022 hatte er die deutsche Staatsangehörigkeit angenommen. Damit besitzt er den argentinischen, den italienischen und den deutschen Pass. Wenig später reichte er einen Antrag auf Spielberechtigung für die deutsche Nationalmannschaft beim internationalen Hockeyverband FIH ein. Vorausgegangen war dieser Entscheidung ein Zerwürfnis Peillats mit dem argentinischen Hockeyverband. Peillat debütierte für die deutsche Nationalmannschaft im März 2022.