Entscheidung am Wochenende in Stuttgart. Der SWR überträgt alle Spiele im Livestream.

Die besten deutschen Hallenhockey-Teams tragen am Wochenende ihre Meisterschaft in Stuttgart aus.

Bei den Damen sicherte sich der Club an der Alster durch ein 4:3 gegen den Düsseldorfer HC den Titel. Ab 14 Uhr ermitteln bei den Herren Rekordsieger Rot-Weiss Köln und der Berliner HC den neuen Champion.

Zeitplan Sonntag, 9. Februar 2020 11:30 Uhr Endspiel Damen: Club an der Alster - Düsseldorfer HC 14:00 Uhr Endspiel Herren: Rot-Weiss Köln - Berliner HC

Zusätzliche Einnahmen für HTC Stuttgarter Kickers?

Der HTC Stuttgarter Kickers trägt die Finalrunde aus und erwartet ein volles Haus in der Stuttgarter Scharrena - 2400 Zuschauer passen in die Arena. Damit das Turnier überhaupt stattfinden kann, sind am Wochenende viele freiwillige Helfer im Einsatz. Sie fahren zum Beispiel die Sportler in Minivans zur Sporthalle. Ihr Einsatz könnte sich für den Verein lohnen, alle überschüssigen Einnahmen wandern in die Vereinskasse des Zweitligisten HTC Stuttgarter Kickers.