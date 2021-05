Pech für die Hockeyspielerinnen des Mannheimer HC: Sie unterlagen im Finale um die Deutsche Feldhockey-Meisterschaft dem Düsseldorfer HC denkbar knapp mit 2:3 im Penaltyschießen.

Nachdem die Mannheimer Hockeyspielerinnen am Samstag im Halbfinale knapp mit 4:3 gegen Rot-Weiß Köln im Penaltyschießen gewonnen hatten, gingen sie voller Elan ins Finale. Doch es waren die Gäste aus Düsseldorf, die als Erste jubeln durften: Emma Sophie Heßler brachte den DHC in der 18. Minute nach einer Strafecke in Führung. Bis kurz vor Schluss blieben die Düsseldorferinnen bei den sehr heißen Temperaturen in Mannheim vorne, doch in der 53. Minute gelang Florencia Habif (53.) der erlösende Ausgleich, ebenfalls wieder nach einer Strafecke. Beim 1:1 blieb es auch bis zum Ende der regulären Spielzeit.

Im Penaltyschießen gescheitert

Wie schon am Vortag hieß es für beide Teams deshalb: Penaltyschießen. Auch Düsseldorf hatte sich nämlich im Halbfinale erst im Penaltyschießen mit 3:2 (0:0) gegen Titelverteidiger Club an der Alster durchgesetzt. Die Entscheidung gegen Mannheim besorgte DHC-Nationalspielerin Selin Oruz als zehnte Schützin. Matchwinnerin beim DHC war aber wie schon im Halbfinale Torhüterin Nathalie Kubalski. "Ich bin erleichtert, überglücklich und sehr stolz auf die Mädels", sagte die Nationaltorhüterin. Zuletzt hatte es 2019 eine deutsche Meisterschaft im Hockey gegeben. Das Final Four 2020 war wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden.

Männer von Rot-Weiß Köln neuer Deutscher Meister

Im Anschluss an das Frauen-Finale entthronte Rot-Weiß Köln den Titelverteidiger Uhlenhorst Mülheim mit 1:0 (0:0). Matchwinner für die Domstädter war ausgerechnet der Ex-Mülheimer Elian Mazkour mit seinem Treffer aus der 38. Minute. Für den Vorrunden-Primus war es der insgesamt neunte Titel der Klubgeschichte. Rekordmeister Mülheim verpasste hingegen den dritten Triumph in Serie.