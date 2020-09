per Mail teilen

Für Linkshänder ist Hockey eine riesige Herausforderung. Nicht nur, dass es keine speziellen Schläger gibt; sie dürfen den Ball nicht einmal mit der für sie "richtigen" Seite spielen.

Der Unterschied zwischen einem Linkshänder und einem Rechtshänder ist beim Feldhockey kaum zu sehen. Denn: es gibt nur einen Schläger für alle. Mit einer flachen Seite und einer abgerundeten Seite - ausgerichtet für Rechtshänder. Anders als beim Eishockey - da dürfen die Spieler den Puck mal mit der Innen- mal mit der Außenseite spielen - haben Feldhockey-Spieler nur ein Seite zur Verfügung. Was bedeutet: Linke Hand hält den Schläger oben fest, Rechte stabilisiert den Schläger unten. Und so müssen Linkshänder schon von klein auf lernen, den Ball mit der "falschen" Seite zu spielen. Ein Nachteil?

Der achtjährige Anton Reinelt, Sohn des Hockey-Weltmeisters von 2002 Sascha Reinelt, kennt es nicht anders: "Weil es die Regel nicht hergibt, weil man nur mit der flachen Seite spielen darf, hat er das anscheinend relativ schnell für sich adaptiert und angepasst", sagt Vater Reinelt, der 2005 mit dem HTC Stuttgarter Kickers Deutscher Meister wurde.

Sascha Reinelt wurde 2005 mit dem HTC Stuttgarter Kickers Deutscher Meister Imago imago sportfotodienst

Linkshänder müssen sich anpassen

Es passt also, weil Anton Reinelt sich anpasst. Linkshänderin und Ergotherapeutin Patricia Köper ist jedoch überzeugt, dass Anton noch besser zurecht käme, wenn er mit einem Linkshänder-Schläger spielen könnte: "Als Linkshänder würde ich wirklich oben die rechte Hand haben und mit links unten greifen, weil ich hier Impulse setze. Meine Kraft würde vom linken Arm ausgehen, weil dort meine stärkere Hand ist und meistens auch mehr Muskeln am dominanten Arm nachgewiesen werden." In anderen Sportarten können Linkshänder ihre Stärken voll ausspielen, haben sogar den Vorteil, Rechtshänder zu überraschen.

Auch im Alltag gibt es Linkshänder-Werkzeug; Brutales Umschulen auf rechts ist längst Geschichte. Anton Reinelt zum Beispiel hat einen Linkshänder-Füller, der ihm das Schreiben erleichtert. Er macht alles mit Links - außer eben Hockey spielen. Das wiederum schränkt Papa Sascha ein: "Im Alltag - klar - ich bin Rechtshänder. Ich konnte zum Beispiel nicht helfen, wenn er geübt hat, sich die Schnürsenkel zu binden oder sowas", erzählt Reinelt. "Meine Frau ist Linkshänderin. Da ging das echt gut. Im Hockey war witzigerweise vom ersten Moment an war klar: So hält man den Schläger - egal, ob Rechts- oder Linkshänder. Da muss er durch."

Oder doch ein Vorteil?

Franz Meier vom HTC Stuttgarter Kickers Imago imago sportfotodienst

Linkshänder fallen im Hockey also nicht auf, ihre Bewegungen sind identisch mit Rechtshändern. HTC-Mittelfeldmann Franz Meier glaubt sogar, dass seine Linkshändigkeit ein Vorteil ist: "Viele denken ja, dass die rechte Hand genauso viel macht, wie die linke Hand. Das ist aber nicht so", meint er. "Deswegen denke ich, ich habe keinen Nachteil." Er führt den Schläger trotzdem mit links. "Die rechte Hand ist eigentlich nur zur Fixierung mit dran." Auch Franz Meier kennt es nicht anders. Mit einem Linkshänder-Schläger wäre er vielleicht noch besser. Aber den gibt es im Hockey nicht.