Ohne Probleme haben die Hockey-Männer des Mannheimer HC das Achtelfinale in der European Hockey League gegen Kasan gewonnen.

Die Hockeyspieler des Mannheimer HC haben souverän die Runde der letzten Acht in der European Hockey League (EHL) erreicht. In der K.o.-Runde in Eindhoven wurde der Russische Meister Dinamo Kasan klar mit 6:0 besiegt.

Dauer 02:12 min Mannheimer HC: Deutlicher Sieg Sieg im Achtelfinale Der Mannheimer HC hat sein Europapokalspiel gegen den russischen Meister Dinamo Kasan deutlich sechs Toren Unterschied gewonnen - am Ende hießt es 0:6 für das Team von Michael McCann. Damit sind sie weiterhin im Rennen um den Titel der Euro Hockey League (EHL).

Besonders zeichnete sich mal wieder der argentinische Olympiasieger Gonzalo Peillat mit drei verwandelten Strafecken aus. Damit stehen die Mannheimer wie im Vorjahr im EHL-Viertelfinale.