Gleich drei Mädchen-Mannschaften des Hockey-Clubs Ludwigsburg (HCL) haben sich für die Endrunde der Deutschen Meisterschaft qualifiziert – das ist bundesweit einmalig.

Während die Damen des HCL ab kommender Saison in der Regionalliga spielen, ist der weibliche Nachwuchs des Vereins schon jetzt erstklassig. Am kommenden Wochenende geht es für die drei Teams des HCL (U14, U16 und U18) im hessischen Bad Homburg um die Deutsche Meisterschaft. Die U14 des Hockey-Clubs hat sich zudem schon die Süddeutsche Meisterschaft gesichert. Spielerin Tia-May Harlos ist dabei sogar zur besten Verteidigerin Süddeutschlands in ihrer Altersklasse gewählt worden.