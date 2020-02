Entscheidung am Wochenende in Stuttgart. Der SWR überträgt alle Spiele im Livestream.

Die besten deutschen Hallenhockey-Teams tragen am Wochenende ihre Meisterschaft in Stuttgart aus. Bei den sogenannten Final Four finden am Samstag zunächst die Halbfinals der Frauen statt. Ab 16 Uhr ermitteln die Herren ihre Finalisten. Die Entscheidung, wer deutscher Hallenhockey-Meister wird, fällt dann am Sonntag.

Alster und Mülheim jeweils mit zwei Teams

Qualifiziert haben sich bei den Damen der Club an der Alster, Uhlenhorst Mülheim, Harvestehuder THC und der Düsseldorfer HC. Die Damen des Clubs an der Alster sicherten sich mit einem deutlichen 9:1-Sieg gegen die Zehlendorfer Wespen den Platz bei den Final Four. Knapper war es für die Spielerinnen von Uhlenhorst Mülheim, sie besiegten den TSV Mannheim mit 4:3. Dank einer starken Defensive zog auch der Harvestehuder THC (4:1 gegen Berliner HC) ins Halbfinale ein und spielt dort gegen den Titelverteidiger Düsseldorfer HC. Für Alisa Vivot (Düsseldorfer HC) wird es sicherlich eine besondere Finalrunde: Die 22-Jährige kommt ursprünglich aus Stuttgart und hat in der Jugend für die Stuttgarter Kickers gespielt.

Kein Team aus dem Südwesten

Bei den Herren ist Rot-Weiss Köln, der Berliner HC, der Club an der Alster und Uhlenhorst Mülheim dabei. Auch bei den Herren qualifizierte sich der Club an der Alster mit einem deutlichen Sieg – 8:3 gegen den TuS Lichterfelde. Sie treffen am Samstag im Halbfinale auf Rot-Weiss Köln. Die Kölner setzten sich 5:4 gegen den Mannheimer HC durch. Auch das zweite Mannheimer Team, TSV Mannheim, verpasste den Einzug in die Endrunde – sie verloren allerdings erst im Shoot-Out mit 8:6 gegen Uhlenhorst Mülheim. Die Mülheimer treffen in Stuttgart auf den Berliner HC.

Übertragung im Livestream

Zeitplan Samstag, 8. Februar 2020 11:30 Uhr Damen: Club an der Alster - Uhlenhorst Mülheim 13:45 Uhr Damen: Harvestehuder THC - Düsseldorfer HC 16:00 Uhr Herren: Club an der Alster - Rot-Weiss Köln 18:15 Uhr Herren: Berliner HC - Uhlenhorst Mülheim Sonntag, 9. Februar 2020 11:30 Uhr Endspiel Damen 14:00 Uhr Endspiel Herren

Zusätzliche Einnahmen für HTC Stuttgarter Kickers?

Der HTC Stuttgarter Kickers trägt die Finalrunde aus und erwartet ein volle Haus in der Stuttgarter Scharrena - 2400 Zuschauer passen in die Arena. Damit das Turnier überhaupt stattfinden kann, sind am Wochenende viele freiwillige Helfer im Einsatz. Sie fahren zum Beispiel die Sportler in Minivans zur Sporthalle. Ihr Einsatz könnte sich für den Verein lohnen, alle überschüssigen Einnahmen wandern in die Vereinskasse des Zweitligisten HTC Stuttgarter Kickers.