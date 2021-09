Sportbünde rufen zu Spendenaktion für Sportmaterial auf

Die Flutkatastrophe im August hat zahlreiche Sportvereine in Rheinland-Pfalz und ganz besonders im Ahrtal schwer getroffen. Unzählige Sportstätten existieren nicht mehr, der klassische Sportvereinsbetrieb ist weitgehend lahmgelegt. Mit einer Spendenaktion soll diesen Vereinen nun geholfen werden.

"In der betroffenen Region fehlt es an allem", sagt Wolfgang Bärnwick, Präsident des Landessportbunds Rheinland-Pfalz. "Bälle, Tore, Gymnastikmatten, Schläger, Netze, Turnbänke, Sprungkästen und vieles andere mehr." Aus diesem Grund rufen der LSB und die drei Sportbünde Pfalz, Rheinhessen und Rheinland unter dem Motto "Vereine helfen Vereinen" dazu auf, gut erhaltenes, gebrauchsfähiges aber dennoch abkömmliches Sport-, Trainings- und Wettkampfmaterial zu spenden.

Sportbünde werben für Spendenaktion

Neben dem Landessportbund Rheinland-Pfalz werben auch die regionalen Sportbünde aktiv für die Spendenaktion. "Ich bin mir sicher, dass die Unterstützung für die in Not geratenen Vereine im Rheinland groß sein wird und ich rufe insbesondere unsere pfälzischen Vereine und Fachverbände auf mitzumachen. Es ist eine gute Sache und wir helfen sehr gerne. Hoffen wir auch, dass bald wieder ein Stück weit Normalität für die betroffenen Menschen, Familien und auch Sportvereine eintreten wird", sagt Elke Rottmüller, Präsident des Sportbundes Pfalz.

Klaus Kuhn, Präsident des Sportbundes Rheinhessen, ergänzt: "Es ist ja geradezu eine Selbstverständlichkeit in der Sportfamilie, dass man sich in so einer schweren Zeit und bei einer so unvorstellbaren Naturkatastrophe und das direkt in unmittelbarer Nähe, im eigenen Bundesland, hilft und unterstützt, wo man nur kann. Deshalb möchte ich auch alle rheinhessischen Vereine dazu aufrufen, sich tatkräftig an der Hilfsaktion zu beteiligen und absolute Loyalität zu zeigen."

Betroffene Vereine aus dem Gebiet des Sportbundes Rheinland

Alle von der Flut betroffenen Vereine kommen aus dem Gebiet des Sportbundes Rheinland. "Ich bin mir sicher, dass sich die Lager schnell füllen und auch diese Aktion ein Erfolg werden wird. Ich darf mich schon jetzt im Namen der Sportvereine, die in ihrer Existenz bedroht sind, für die Spendenbereitschaft bedanken", sagt SBR-Präsidentin Monika Sauer.

Damit nicht jeder Verein den aktuell ohnehin schwierigen Weg ins nördliche Rheinland-Pfalz auf sich nehmen muss, haben LSB und Sportbünde ab sofort und zunächst bis 31. Oktober an folgenden Standorten "Sportgeräte-Depots" eingerichtet, an denen die Spenden abgegeben werden können. Eine Übersicht über die Depots in den verschiedenen Regionen gibt es auf der Webseite des Landessportbundes Rheinland-Pfalz.