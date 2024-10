Helen Bekele stellt neuen Streckenrekord beim 3-Länder-Marathon auf

Die Schweizerin Helen Bekele hat am Sonntag beim 3-Länder-Marathon am Bodensee einen neuen Streckenrekord aufgestellt. Der Vorjahressieger Mark Kiptoo kam als schnellster Mann ins Ziel.

Beim 3-Länder-Marathon hat Helen Bekele aus der Schweiz einen neuen Streckenrekord aufgestellt. Sie kam am Sonntag nach 2 Stunden, 26 Minuten und 8 Sekunden als erste Frau ins Ziel.

Der schnellste Mann war der Kenianer Mark Kiptoo. Er brauchte für die rund 42 Kilometer lange Strecke 2 Stunden, 10 Minuten und 53 Sekunden. Er hatte den 3-Länder-Marathon bereits im vergangenen Jahr gewonnen - damals mit einem Streckenrekord.

Sieger Mark Kiptoo beim Zieleinlauf im Stadion Bregenz. Pressestelle Heidegger/SEG Sport Event GmbH

12.000 Läuferinnen und Läufer beim 3-Länder-Marathon

Zusammen mit dem Kinderrennen, das am Samstag stattfand, hatten sich insgesamt rund 12.000 Läuferinnen und Läufer aus 70 Nationen angemeldet. Damit habe man den Teilnehmerrekord geknackt, heißt es von den Veranstaltern. Die Teilnehmerzahl sei unglaublich und übertreffe alle Erwartungen.

Läuferinnen und Läufer vor dem Start des 3-Länder-Marathons in Lindau. SWR Moritz Kluthe

Die rund 42 Kilometer lange Marathonstrecke führt von Lindau in Deutschland über Bregenz in Österreich nach St. Magrethen in der Schweiz und wieder zurück nach Bregenz - dort ist das Ziel. Viele Sportlerinnen und Sportler traten aber auch auf kürzerer Distanz an – etwa beim Viertel- oder Halbmarathon.