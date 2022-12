Mit Köpfchen an der Platte: Headis-WM in Kaiserslautern

"Headis" - das ist Fußball-Tischtennis mit dem Kopf. In Kaiserslautern wurde am Wochenende die Weltmeisterschaft ausgetragen.

Die Duelle sind hart umkämpft - und doch dominiert der Spaß. Headis - ein Mix aus Leistungssport und Happening. Es geht darum, einen Ball mit dem Kopf über eine Tischtennis-Platte zu spielen - wie früher auf dem Schulhof, nur diesmal in einem veritablen Wettbewerb. René Wegner aus Kaiserslautern hat ihn ins Leben gerufen. Vor 16 Jahren köpfte er in Kaiserslautern erstmals an der Tischtennisplatte - und veranstaltete kurz danach - ganz bescheiden - die erste WM.

"Die Entwicklung ist unglaublich", sagt Wegner im Gespräch mit SWR Sport, "von der WM im Garten meiner Eltern mit allen Freunden, die das damals gespielt haben, bis zu extra eingeflogenen Japanern, Tschechen, Slowaken, Schweizern. Das Niveau ist unglaublich gestiegen, bei den Mädels, bei den Jungs. Es ist ein Traum."

Der Favorit kommt aus Kaiserslautern

Beim Headis sind alle mal Schiedsrichter, mal Spieler. Auch René Wegner selbst geht noch leidenschaftlich gern an die Platte - wenn auch nicht mehr als Titelfavorit. Sein Motto ist klar: lieber Headis in Lautern als Fußball in Katar: "In der kalten Jahreszeit kommt man beim Headis ordentlich ins Schwitzen. Und deswegen ist das die einzige WM, die man zu dieser Jahreszeit braucht", meint Wegner.

Nach der Vorrunde wird im K.O.-System gespielt, auf zwei Gewinnsätze bis jeweils elf Punkte. Marcus Reeg vom 1. FC Kaiserslautern ist einer der Favoriten. Er ist derzeit Zweiter der Weltrangliste und als Mitorganisator doppelt engagiert: "Weltmeisterschaft ist immer etwas ganz Besonderes. Es kommen immer mehr Spieler nach Kaiserslautern. Alle sind noch mehr gehypet und haben noch mehr Vorfreude. Wir haben mehr als 150 Teilnehmer hier. Deswegen ist der Stellenwert unverändert riesengroß", meint Reeg.