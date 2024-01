Handball EM: Horkheimer fiebern auch gegen Dänemark mit

Die Deutschen Handballer haben im Halbfinale gegen Dänemark verloren. In Heilbronn-Horkheim hält sich die Enttäuschung dennoch in Grenzen.

Rund 130 Menschen haben am Freitagabend nach Veranstalter-Angaben beim Public-Viewing in Heilbronn Horkheim das EM-Spiel der deutschen Handballer gegen Dänemark verfolgt. Trotz 29:26-Niederlage war die Stimmung bestens, sagte Sven Grosser, Vereinsvorstand des Turn- und Sängerbunds Horkheim (TSB) dem SWR.

Stolz auf Handball-Nationalspieler Heymann

Der ganze Verein ist stolz auf die Mannschaft, so Grosser: Es sei schon ein toller Erfolg, dass die Mannschaft so weit gekommen ist. Kaum jemand hätte geglaubt, dass das Deutsche Team so knapp gegen die Weltklasse-Mannschaft Dänemark spielt - und das im Halbfinale: "Es war wirklich ein tolles Spiel, sie haben gekämpft."

Besonders im Fokus stand dabei wieder Sebastian Heymann, "ein Kind der Region", wie Grosser sagt. Heymann ist Nationalspieler aus den eigenen Reihen - und das ist doppelte Motivation für den Heilbronner Stadtteil Horkheim, die Spiele zu verfolgen. "Wir freuen uns mit dem Sebastian mit."

Hoffnung auf Nachwuchs im Handballsport

Die gute Leistung der Handballer, so hofft Grosser, bringt dann wieder Nachwuchs in den Handballsport. Und gerade für Horkheim sei Heymann auch so etwas wie ein Aushängeschild. Die Deutsche Handball-Nationalmannschaft spielt am Sonntag gegen Schweden um Platz 3. Auch hier werden die Horkheimer wieder beim Public Viewing mitfiebern.