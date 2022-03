Markus Gaugisch: Der Bietigheimer Erfolgsmacher vor dem Spiel gegen Besançon

per Mail teilen

Wenn die Handballerinnen der SG BBM Bietigheim am Sonntag um 14 Uhr (live bei SWR Sport) im französischen Besançon antreten, erwartet die Fans nicht nur Sport auf höchstem Niveau. Die Mannschaft kann in der Viertelfinal-Partie der European League auch Geschichte schreiben.

40 Siege in Folge - die stehen auf der Seite der Handballerinnen aus Bietigheim. Damit haben die Pokalsiegerinnen von 2021 den Rekord der Handballer des THW Kiels aus den Jahren 2011 und 2012 eingestellt. Nur eine Mannschaft blickt auf eine noch längere Siegesserie: Das Footballteam der Schwäbisch Hall Unicorns. Für den alleinigen Rekord fehlen den Bietigheimerinnen zwei weitere Siege. Eine exzellente Ausgangslage vor der Partie in Besançon.

Livestream: Handball Besançon - Bietigheim, 27.3.2022 ab 14 Uhr

Am Ende zählen die Titel

"Natürlich gibt uns die Serie Selbstvertrauen", sagt Markus Gaugisch, der Mann hinter dem Erfolg, im Gespräch mit SWR Sport. Gaugisch ist seit 2020 Trainer des Spitzenreiters der Handball-Bundesliga. Schwierige Spielphasen seien dadurch einfacher zu bewältigen, weil die Spielerinnen die Ruhe bewahren und an sich glauben. Im Vordergrund stehe die Serie aber nicht. Am Ende zählen die Titel.

Zum Handball, um Mitschüler aus dem Weg zu gehen

Der 47-Jährige Handballtrainer war selbst jahrelang Bundesligaspieler, trug fast zehn Jahre das Trikot des VfL Pfullingen. Heute ist die ganze Familie handballverrückt. Beide Kinder betreiben den Sport aktiv, im Fernsehen läuft kaum etwas anderes. Als Göppinger Junge war die Nähe zum Handball fast logisch. Begonnen hat die Liebe zum Sport aber auf eine andere, kuriose Weise. "Als Grundschüler wollte ich nicht mit einem Mitschüler zusammen spielen", sagt der Handballtrainer lachend. Der Mitschüler entschied sich für den Fußballverein, also fiel Gaugischs Wahl auf Handball. Zwei Entscheidungen, die scheinbar richtig waren. Besagter Mitschüler heißt Frank Kinkel. Er wurde Fußballprofi, spielte unter anderem für den SSV Ulm 1846 und den 1. FSV Mainz 05. Aus Gaugisch wurde ein bundesligatauglicher Rückraumspieler.

Handball im Blut: Markus Gaugisch beim Coaching seiner Mannschaft. imago images wolf-sportfoto

"Wir sind mittlerweile ein richtig gutes Team."

Nach der aktiven Karriere trieb es Gaugisch dann an den Spielfeldrand. Wille, Konzentration und Mut: Diese Werte sind ihm dabei besonders wichtig - auch gegen die Handballerinnen aus Besançon. Die Vorbereitung auf die Partie sei aber schwierig gewesen. Der viermalige Meister aus Frankreich spielte zuletzt in jedem Spiel mit einem anderen Spielsystem. Dadurch konnten immer unterschiedliche Spielerinnen Akzente setzen. Die Mannschaft, so Gaugisch, besteche sowohl durch schnelle Spielerinnen mit einem sehr guten Eins-gegen-Eins-Verhalten als auch wurfgewaltige Rückraumspielerinnen. Gaugisch setzt deshalb auf "eine Mischung aus kompakter Verteidigung und Attacke".

"Mir ist nicht bange."

Aufgrund von Coronainfektionen fehlen dem 47-Jährigen mit Danick Snelder, Stine Jørgensen, Gabriela Moreschi und Veronika Malá auch in Frankreich vier Spielerinnen. Dass die Mannschaft trotzdem liefern kann, hat sie beim souveränen Derbysieg gegen Neckarsulm gezeigt. Die Vize-Meisterinnen von 2021 gehen daher als Favoritinnen in die Partie gegen den ESBF Besançon, der sich mit drei Siegen und drei Niederlagen als Zweiter der Gruppe A für das Viertelfinale qualifizierte. Die SG BBM Bietigheim wurde mit sechs Siegen aus sechs Spielen souverän Erster in Gruppe B.

Hexenkessel mit "Edelfans" und Vorfreude

Für das Viertelfinal-Hinspiel reist die Mannschaft um Trainer Markus Gaugisch nun in den Osten Frankreichs. Im Sportpalast Besançon werden laut französischer Medien rund 3000 Fans erwartet. Ein Hexenkessel, dem Gaugisch mit Vorfreude entgegenblickt: "Wir gehen jeden Tag ins Training, um solche Spiele zu erleben", sagt der Göppinger. Auch die Bietigheimerinnen können auf die Unterstützung ihrer Fans zählen. Die "Edelfans" sprachen im Interview mit der Bietigheimer Zeitung von einem vollen Bus, der sich auf den Weg in das 370 Kilometer entfernte Besançon machen wird.

Das Ziel heißt Finale



Die Richtung ist dabei auch für die Handballerinnen klar. "Das ausgesprochene Ziel ist definitiv das Final Four", sagt der Trainer, um dann schmunzelnd hinzuzufügen: "Aber wenn du dann im Final Four stehst, willst du natürlich nicht im Halbfinale ausscheiden. Das ist ja nur ein Spiel, das wäre auch blöd“.

Wollen auch nach dem Hinspiel gegen Besançon jubeln. Die Handballerinnen der SG BBM Bietigheim imago images wolf-sportfoto

Die Bietigheimerinnen sind bereit, weiter Geschichte zu schreiben. Der Gesamtsieger beider Begegnungen zieht ins europäische Final Four ein. SWR Sport überträgt im Livestream.