Handball-Bundesligist TVB Stuttgart holt Nils Röller per Zweitspielrecht

Handball-Bundesligist TVB Stuttgart hat bis zum Ende der laufenden Saison Kreisläufer Nils Röller per Zweitspielrecht verpflichtet. Das gab der Tabellensechzehnte am Mittwoch bekannt.

Der 20-Jährige steht beim rheinland-pfälzischen Drittligisten TuS 04 Kaiserslautern-Dansenberg unter Vertrag, der auch weiterhin das Erstzugriffsrecht besitzt. Röller ist ehemaliger deutscher Jugendnationalspieler und erzielte in dieser Spielzeit in 17 Spielen 39 Tore.

Kreisläuferoption für TVB Stuttgart

Durch das "Zweitspielrecht" ist Röller jetzt auch für den TVB Stuttgart spielberechtigt und werde auch dort mittrainieren, heißt es in einer Vereinsmitteilung. Der TuS 04 Kaiserslautern-Dansenberg habe allerdings das Erstzugriffsrecht inne.

"Wir möchten uns ausdrücklich bei Nils, dem TuS und den verantwortlichen Personen für die unkomplizierte Abwicklung bedanken. Uns war es wichtig, vor Ablauf der Wechselfrist noch eine weitere Kreisläuferoption in unserem Kader zu haben", so TVB-Geschäftsführer Jürgen Schweikardt.

Kristjansson und Pesic in häuslicher Isolation

Damit sieht es in personeller Hinsicht wieder etwas besser aus bei den Stuttgartern, denn für das Spiel an diesem Sonntag bei den Füchsen Berlin steht auch Torhüter Tobias Thulin wieder zur Verfügung. Der schwedische Europameister soll am Donnerstag wieder ins Training einsteigen. Viggo Kristjansson und Ivan Pesic fallen dagegen aus. Beide befinden sich nach positiven Corona-Tests in häuslicher Isolation.