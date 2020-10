per Mail teilen

Ein besonderes Signal in Corona-Zeiten: Der TVB Stuttgart hat seine Verträge mit Hauptsponsor "Kärcher" und Co-Sponsor "Wohninvest" vorzeitig um jeweils zehn Jahre bis 2031 verlängert.

"Wir sind sehr glücklich, vor allem in diesen so schwierigen Zeiten für die Sportbranche. Das ist ein unglaubliches Zeichen", sagte der Geschäftsführer und Trainer des Handball-Bundesligisten, Jürgen Schweikardt, am Freitag. "Als Erstes gilt es nun, die Corona-Krise zu bewältigen, um im Anschluss die stetige Entwicklung des TVB fortzuführen."

Auch Hartmut Jenner, Vorstandsvorsitzender des Hauptsponsors Kärcher, zeigte sich über die Vertragsverlängerung erfreut: "Wir sind sehr glücklich mit dem Handball als Sponsoring und dem TVB als Sponsoring Partner."

Vertrag mit Top-Talent Nicolaus ebenfalls verlängert

Der Etat für die laufende Saison sei um 20 bis 25 Prozent gesenkt worden, sagte Schweikardt. Das Sponsoring mache rund 75 Prozent der Einnahmen des Clubs aus. An den hat sich auch Top-Talent Fynn Nicolaus langfristig gebunden: Der 17 Jahre alte Kreisläufer, der vergangene Saison als jüngster Spieler in der Geschichte der Bundesliga debütierte, unterschrieb bei den Schwaben einen neuen Vertrag bis 2024.