TVB Stuttgart verliert beim Tabellenzweiten Magdeburg

Am vorletzten Spieltag der Handball-Bundesliga hat der TVB Stuttgart mit 27:31 (13:20) beim Tabellenzweiten SC Magdeburg verloren. Nach der Niederlage stehen die Stuttgarter weiter auf dem 15. Tabellenrang.

Im letzten Auswärtsspiel der Saison tat sich Stuttgart von Beginn an schwer und rannte gegen die favorisierten Magdeburger schnell einem deutlichen Rückstand hinterher. Besonders in der Offensive kam vom Tabellen-15. zu wenig: In den ersten vier Spielminuten scheiterte der TVB ein ums andere Mal am gegnerischen Keeper Mike Jensen und erzielte keinen eigenen Treffer. So lagen die Schwaben nach knapp acht Minuten bereits mit 1:5 hinten.

Magdeburg dominiert Stuttgart in der ersten Halbzeit

In der Anfangsviertelstunde war der Tabellenzweite aus Magdeburg den Stuttgartern spielerisch in allen Belangen überlegen. Nach zwölf Minuten nahm TVB-Coach Michael Schweikardt beim Stand von 3:9 dann die erste Auszeit. Danach berappelten sich die Stuttgarter etwas und verkürzten nach einem 3:0-Tore-Lauf auf 7:11. Besonders über Tempogegenstöße kamen die Stuttgarter nun zu einfachen Toren: Linksaußen Daniel Fernández traf nach 18 Minuten zum 9:12.

Weil die Stuttgarter aber sowohl aus dem Spiel heraus als auch von der Siebenmeterlinie weiter zu viele Chancen vergaben, kamen die Schwaben nicht näher an das Top-Team aus Magdeburg heran. Bis zur Halbzeitpause vergrößerte sich der Rückstand der Stuttgarter wieder auf 13:20.

TVB kämpft sich nach großem Rückstand zurück

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich den 6.600 Zuschauern zunächst ein ähnliches Bild. Wieder scheiterte der TVB zu oft am Magdeburger Torhüter Jensen, der Champions-League-Final-Four-Teilnehmer hingegen nutzte seine Gelegenheiten konsequent und traf in Überzahl immer wieder ins leere Tor. Nach 36 Minuten lagen die Stuttgarter so bereits mit zehn Toren hinten (15:25).

Danach berappelte sich das Schweikardt-Team aber wieder und kämpfte sich Tor um Tor heran. Mehr als ein 27:31 war gegen starke Magdeburger, die es am Ende etwas austrudeln ließen, aber nicht drin. Zum Saisonfinale am Sonntag (15:30 Uhr) empfangen die Stuttgarter dann Hannover-Burgdorf.

SC Magdeburg - TVB Stuttgart 31:27 (20:13) Tore SC Magdeburg: Smits 6/2, Hornke 5, Mertens 4, M. Damgaard 3, G. T. Kristjansson 3, Bergendahl 2, Lipovina 2, Saugstrup Jensen 2, Ph. Weber 2, Bezjak 1, Jensen 1 TVB Stuttgart: Pfattheicher 6/2, Lönn 4, Sliskovic 4, D. Fernandez 3, Truchanovicius 3, Zieker 3, M. Häfner 2, Maric 2 Zuschauer: 6.600

Frisch Auf Göppingen verliert in Gummersbach

Ebensfalls nicht zu holen gab es am vorletzten Spieltag der Saison für Stuttgarts Tabellennachbar Frisch auf Göppingen. Beim VfL Gummersbach unterlag das Team von Markus Baur trotz starken Spielbeginns in einer spannenden Partie mit 32:35 (15:16).