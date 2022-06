Trotz Niederlage gegen Lübbecke: TVB sichert Klassenerhalt

Am 32. Spieltag der Handball-Bundesliga hat der TVB Stuttgart gegen den Tabellenletzten TuS N-Lübbecke mit 29:31 (12:15) verloren. Trotz der Niederlage im Kellerduell haben die Stuttgarter Grund zu feiern: Weil Balingen-Weilstetten beim frischgekürten Meister Magdeburg ebenfalls verlor, ist der Klassenerhalt des TVB gesichert.

Gegen den Tabellenletzten aus Lübbecke erwischte der Tabellen-15. aus Stuttgart keinen guten Start. Das Team von Roi Sanchez fand in der Abwehr keinen richtigen Zugriff und im Angriff schloss der TVB oft zu überhastet ab. So konnten die Gäste nach acht Minuten erstmals mit drei Toren auf 5:2 davonziehen. Stuttgart tat sich in der heimischen Porsche-Arena weiter schwer und fing auch in Überzahl immer wieder Gegentore.

TVB Stuttgart geht mit Drei-Tore-Rückstand in die Halbzeitpause

Lübbecke, das in der Rückrunde noch ohne Punktgewinn war, kämpfte aufopferungsvoll gegen den fast schon sicheren Abstieg. So lagen die Hausherren nach gut einer Viertelstunde überraschend mit 5:9 hinten. Auch der Wechsel auf der Torhüterposition von Ivan Pesic auf Miljan Vujovic zeigte zunächst keine Wirkung. Erst die Einwechslung von Sascha Pfattheicher belebte das Stuttgarter Spiel etwas. Vier Minuten vor der Halbzeitpause verkürzte der Rechtsaußen nach einem konsequent ausgespielten Angriff zwar auf 11:13, doch weil Lübbecke im Gegenzug auch in Unterzahl traf, nahm das Sanchez-Team einen Drei-Tore-Rückstand mit in die Pause.

Wild Boys beginnen auch in Halbzeit zwei schwach

Und wie schon in Durchgang eins begann Stuttgart auch nach dem Seitenwechsel fahrig. Lübbecke hingegen spielte lange Angriffe und stoppte dadurch immer wieder das von Stuttgart angestrebte Tempospiel. Nach der Zweiminuten-Zeitstrafe gegen Patrick Zieker baute der TuS seine Führung mit einem Drei-Tore-Laufe sogar auf 18:13 aus. Gegen das schwächste Auswärtsteam der Liga fand der TVB weiter keinen Zugriff. Trainer Roi Sanchez, sichtlich unzufrieden, versuchte sein Team weiter anzutreiben und brachte mit Tobias Thulin Torhüter Nummer drei.

Lübbecke gewinnt nach 17 Niederlagen in Folge erstmals, TVB bleibt erstklassig

Mitte der zweiten Halbzeit lief es dann etwas besser für die Suttgarter und Sascha Pfattheicher verkürzte zum zwischenzeitlichen 22:24. Näher kamen die Wild Boys, die zuletzt vier Siege aus fünf Spielen holten, aber bis kurz vor Schluss nicht. Erst nach 57 Minuten gelang dem TVB der Anschlusstreffer zum 27:28. Dann wurde es richtig spannend und beide Teams lieferten sich plötzlich auf Augenhöhe einen offenen Schlagabtausch. Nach zuletzt 17 Niederlage in Folge zeigten die Gäste aus Lübbecke allerdings keine Nerven mehr und sicherten sich mit dem 31:29- Sieg die ersten Punkte der Rückrunde. "Die Mentalität hat komplett gefehlt und deswegen sind wir sehr enttäuscht", sagte Sanchez nach dem Schlusspfiff.

Und trotz der Enttäuschung über das schwache Spiel haben die Stuttgarter Grund zu feiern: Weil Balingen-Weilstetten beim frischgekürten Meister Magdeburg mit 26:31 verlor, hat der TVB den Klassenerhalt als Tabellen-15. sicher. "Unabhängig der heutigen Leistung haben wir uns das verdient. Wir haben eine vernünftige Rückrunde gespielt und freuen und auf die neue Saison in der ersten Liga", so Sanchez weiter.

Frisch Auf Göppingen besiegt Rhein-Neckar Löwen

Im baden-württembergischen Duell zwischen Frisch Auf Göppingen und den Rhein-Neckar Löwen haben sich die Schwaben durchgesetzt. Das Team von Harmut Mayerhoffer gewann gegen die Löwen mit 30:28 (16:14). Bester Werfer vor 4.000 Zuschauern war Spielmacher Andy Schmid von den Rhein-Neckar Löwen mit zehn Treffern. Für Göppingen trafen Marcel Schiller, Janus Smarason und Jon Lindenchrone jeweils sechsmal.