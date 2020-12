Kiel, Rhein-Neckar Löwen, Flensburg, Stuttgart - so ist die aktuelle Tabellenspitze in der Handball-Bundesliga. Mit dem TVB Stuttgart hat dort wohl niemand gerechnet. Doch es gibt Gründe für den Lauf. SWR Sport hat mit Trainer Jürgen Schweikardt gesprochen.

Der TVB Stuttgart ist sowas wie das Überraschungsteam der bisherigen Handball-Bundesliga-Saison, der positive Ausreißer. Momentan steht das Team von Trainer und Geschäftsführer Jürgen Schweikardt auf dem vierten Tabellenplatz. Auch wenn viele Verfolger durch Spielabsagen noch weniger Spiele absolviert haben und die Tabelle dadurch etwas verzerrt ist - die Leistung des TVB schmälert das keineswegs.

Ur-Bittenfelder an der Seitenlinie

"Ich denke, dass sich die Mannschaft einfach gefunden hat", berichtet Jürgen Schweikardt über den aktuellen Höhenflug. Viele Spieler hätten nach dem Umbruch eine gewisse Anlaufzeit gebraucht. Das trage nun Früchte, sagt Schweikardt bei SWR Sport.

Ganz unschuldig an dieser Entwicklung ist der Ur-Bittenfelder nicht. Seit 1986 ist er im Verein, früher als Spieler, heute als Trainer und Geschäftsführer. Unter seiner Regie entwickeln sich gerade viele Spieler weiter. Zu nennen ist da der Isländer Viggó Kristjánsson, der aktuelle Torschützenkönig der Handball-Bundesliga. Den hat Schweikardt zu einem Zeitpunkt nach Stuttgart gelotst, als es alles andere als gut für den Linkshänder lief. Auch weitere Leistungsträger werden besser: "Wenn man gerade so Spieler wie Adam Lönn, Zharko Peshevski oder auch Max Häfner anschaut, die sich da einfach deutlich weiterentwickelt haben", freut sich Schweikardt. "Wir haben ein höheres Leistungsniveau, wie wir es noch vor einem Jahr hatten."

Punkte und Leistung stimmen

Das höhere Niveau wissen die Stuttgarter in Punkte umzumünzen. Satte 13 stehen schon auf der Habenseite, darunter vier Heimsiege, unter anderem gegen Leipzig (30:24), Hannover (31:26) und Nordhorn (36:24). Auswärtssiege in Balingen und Magdeburg sowie ein Unentschieden gegen den TBV Lemgo komplettieren die bisherige Ausbeute.

Heimstärke vor leeren Rängen

Besonders in der heimischen Halle - wenn auch ohne Publikum - läuft es gut für den TVB. Für die Heimstärke hat Schweikardt eine simple Erklärung: "Wir haben es zuhause immer geschafft, unsere Leistung zu bringen." Einen großen Leistungsunterschied zwischen Heim- und Auswärtspartien sieht er aber nicht. Nicht zufällig, denn auch in Partien wie dem hauchdünnen Auswärtssieg in Balingen oder in Magdeburg behielten die Stuttgarter im entscheidenden Moment einen kühlen Kopf. Und nicht zuletzt kann der TVB auch Topmannschaften wie der SG Flensburg-Handewitt lange Paroli bieten. Dort führten zuletzt nur Kleinigkeiten zu einer knappen Niederlage.

Entwicklung schon in letzter Saison

Für Trainer und Geschäftsführer Jürgen Schweikardt fiel der Startschuss für die positive Entwicklung schon weit vor Saisonbeginn: "Wir haben uns peu à peu verbessert. Das hat man schon im Februar und März gesehen. Daran konnten wir jetzt anknüpfen", freut sich der Coach. Ursprünglich war das Ziel, die Abwehr stabiler in den Griff zu bekommen. Das zahlt sich nun aus, denn die Stuttgarter haben in der Deckung mehr Ballgewinne und erzielen dadurch mehr Tempogegenstoß-Tore. Eine vermeintlich kleine Stellschraube mit großer Wirkung: Nur Rekordmeister THW Kiel erzielte bislang mehr Tore.

Dennoch gibt es auch Baustellen: "Die Abwehr hat sich verbessert, aber da haben wir noch Potential. Ich glaube, dass trotz allem der Sprung im Angriff größer war. Wir machen viel, viel weniger Fehler und haben aktuell viele Spieler mit Selbstvertrauen", so Schweikardt. Im Dezember wartet noch ein knackiges Programm. Ganze sechs Spiele stehen bis zum zweiten Weihnachtsfeiertag an. Da bleibt nur wenig Zeit zum Durchatmen.

Saisonziel bleibt Klassenerhalt

Trotz des guten Laufs ordnen die Stuttgarter den aktuellen Lauf sachlich ein: "Wir wissen, dass wir nicht Vierter sind", sagt der Bittenfelder und verweist auf die fehlenden Partien der Konkurrenten. Er freut sich aber, dass man schon seit längerem in der Tabelle ziemlich weit nach oben blicken muss, um den TVB zu entdecken.

Trumpf ist trotz allem die gewohnte schwäbische Bescheidenheit: "Wir haben gesagt, dass unser erstes Ziel der Nicht-Abstieg ist. Daran hat sich nichts geändert." Mittel- und langfristig soll es für den TVB dann Schritt für Schritt weiter nach oben gehen - wie bisher auch. "Es gibt ein langfristiges Ziel. Das ist natürlich irgendwann mal europäisch zu spielen."

Corona-Fälle beim TVB

So groß die Vision in Stuttgart auch ist, so angespannt war die Lage noch vor wenigen Wochen. Grund dafür war die Corona-Pandemie, die auch das Team aus der Landeshauptstadt getroffen hat. Im September erwischte es den Trainer selbst, es folgten Jerome Müller und zuletzt Jogi Bitter, der mit einem positiven Corona-Befund von der Länderspielreise zurückkehrte. Viele Störfaktoren, die für den Trainer und Geschäftsführer aktuell einfach dazu gehören: "Wir haben gesagt, dass wir die Saison so annehmen, wie sie ist. Es gibt so viele Menschen, denen es wirklich schlecht geht. Wenn uns jetzt mal ein Spieler fehlt, dann ist das doch eigentlich nicht der Rede wert."

Gesprächsthema wird der TVB Stuttgart weiterhin bleiben. Am Sonntag geht es für den TVB-Tross zur HSG Wetzlar. Dort könnte der dritte Sieg in der Ferne warten. Gespannt wird Handball-Deutschland den Stuttgarter Weg beobachten. Schweikardt und dem TVB würde es sicherlich nichts ausmachen, wenn sie auch zukünftig noch in der Spitzengruppe um Kiel, den Löwen und der SG Flensburg-Handewitt zu finden wären.