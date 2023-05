Die Trainerfrage ist geklärt: Michael Schweikardt bleibt beim TVB

per Mail teilen

Sechs Spieltage vor Saisonende hat der TVB Stuttgart Klarheit geschaffen. Michael Schweikardt bleibt Trainer beim derzeitigen Tabellen-14. der Bundesliga. Sein auslaufender Vertrag wurde bis Sommer 2025 verlängert.

Diese Vertragsverlängerung war nach dem überraschenden Heimsieg diese Woche gegen die Füchse Berlin bereits erwartet worden. Schweikardt hatte das Traineramt beim TVB im vergangenen September nach 0:10 Punkten von Vorgänger Roi Sanchez übernommen. Unter seiner Führung folgten Höhen und Tiefen. Jetzt, nach 23 Spielen, hat der 40-Jährige mit den Stuttgartern 20:26 Punkte geholt, darunter waren neun Siege. Eindrucksvoll auch die Leistung am zurückliegenden 28. Spieltag, als das Spitzenteam der Füchse Berlin mit 32:28 besiegt wurde. "Es war eines unserer Saisonziele, eine Top-5-Mannschaft der Liga zu Hause zu besiegen," meinte Rechtsaußen Sascha Pfattheicher.

Stabile Leistungen des TVB Stuttgart

In den letzten acht Partien schaffte der TVB vier Siege und zwei Unentschieden, zudem ist die Mannschaft seit vier Bundesligaspielen auswärts ungeschlagen. Die Suche nach mehr Stabilität war nun spät in der Saison doch noch erfolgreich. "Aus diesem Grund haben wir uns nach intensiven Gesprächen dazu entschlossen, den Vertrag mit Michael um zwei weitere Jahre zu verlängern. Wir setzen damit nicht nur im Kader, sondern auch auf der Position des Cheftrainers auf Kontinuität," sagte Christian May, der Sprecher der Gesellschafter des TVB.

Schweikardt selbst bedankte sich mit den Worten: "Ich bin froh, den eingeschlagenen Weg gemeinsam mit der Mannschaft weiter zu gehen. Da der TVB mein Heimatverein ist, kann man sich denken, wie sehr mir der Erfolg am Herzen liegt." Stuttgart, das den Klassenerhalt fast schon sicher hat, tritt am Samstag (6. Mai, 20.30 Uhr ) im Auswärtsspiel bei Schlusslicht Hamm-Westfalen an.