Südwest-Handballer bleiben trotz der Geisterspiele gelassen

Ab Dezember wird es wieder Geisterspiele geben. Die Handballer bei Frisch Auf Göppingen und beim TVB Stuttgart bleiben trotzdem erst einmal gelassen. Das hat einen Grund.

Für den TVB Stuttgart stehen aktuell erst einmal keine Heimspiele an. Diesen Mittwoch geht's zum THW Kiel. Vier Tage später steht die Auswärtspartie bei Frisch Auf Göppingen an. Anschließend findet erst einmal die EM in der Slowakei und Ungarn bis zum 30. Januar statt. "Deshalb müssen wir jetzt erst einmal abwarten, was die Rückkehr zu Geisterspielen für uns bedeutet," sagt Jürgen Schweikardt.

An die zurückliegende Phase ohne Zuschauer kann sich Schweikardt noch bestens erinnern. Das braucht kein Verein, schon gar nicht ein weiteres Mal: "Hoffen wir, dass das nur eine temporäre Maßnahme ist, die sich nicht so ewig zieht wie letztes Jahr." Zuschauer-Einnahmen machen im Etat eines Handball-Bundesligisten einen großen Anteil aus. "Sollte sich das bis in den April ziehen, dann wäre das katastrophal für die Vereine. Dann könnten wir wieder nicht unsere Zuschauer und Sponsoren bedienen," so Schweikardt. Die Lage ist angespannt: Wieder geht also das Zittern darüber los, wie lange der Zuschauer-Ausschluß andauern wird und wie lange der eine oder andere Verein sein Budget ausbalancieren kann.

Frisch Auf Göppingen bleibt gelassen

Frisch Auf Göppingen hat noch das eine Heimspiel gegen den TVB Stuttgart bis zur EM-Pause im Januar. Daher nehmen die Verantwortlichen die Geisterspiele auch erst einmal gelassen hin. Man sei sich ihrer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst und trage "jegliche Verordnung zur Reduzierung oder gar zum Ausschluss von Zuschauern selbstverständlich mit", sagte Marketing-Leiter Peter Kühnle auf Anfrage von SWR Sport. "Gleichzeitig betreiben wir Zuschauersport, der nun mal wesentlich auch über Ticketing-Einnahmen finanziert wird. Bei Geisterspielen fehlen uns genau diese Einnahmen, was zu enormen finanziellen Einbußen führt." Frisch Auf stelle sich "optimistisch den Herausforderungen, so dass wir als Club und professionelles Teamsport-Unternehmen diese Krise bewältigen."