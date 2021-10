Erster Saisonsieg: TVB Stuttgart überrascht gegen Rhein-Neckar Löwen

Der TVB Stuttgart hat nach vier Niederlagen in Folge den ersten Saisonsieg gefeiert. Gegen die Rhein-Neckar Löwen gewann das Team von Roi Sanchez überraschend deutlich mit 35:30 (15:12). Für die Kurpfälzer ist es nach dem Aus in der Europa-League-Qualifikation der nächste Rückschlag.

Trotz 0:8 Punkten auf dem Konto spielten die verletzungsgeplagten Stuttgarter von Beginn an locker und selbstbewusst auf. Gegen die favorisierten Rhein-Neckar Löwen konnte sich das Team von Neu-Trainer Roi Sanchez so schnell einen kleinen Vorsprung herausspielen und den mit viel Durchschlagskraft bis zur Halbzeit behaupten (15:12).

Löwen starten Aufholfjagd

Nach der Pause hielt Torhüter Andreas Palicka seine Löwen mit starken Paraden im Spiel. Doch mehr als der zwischenzeitliche Ausgleichstreffer zum 24:24 durch Uwe Gensheimer war für die Löwen nicht drin. Durch Unkonzentriertheiten und Ballverlusten im Angriff luden sie die Stuttgarter zu einfachen Toren ein. Die wiederum machten es den Mannheimern mit einer kompakten 6:0-Abwehr schwer, selbst zum Abschluss zu kommen- mit Ausnahme von Uwe Gensheimer, der mit zehn Treffern bester Werfer wurde.

Rhein-Neckar Löwen: Negativtrend setzt sich fort

Für die Mannschaft von Trainer Klaus Gärtner ist das 30:35 gegen den TVB Stuttgart die dritte Niederlage aus den letzten vier Ligaspielen. Und auch auf internationaler Bühne mussten die Löwen unter der Woche eine herbe Enttäuschung hinnehmen. Gegen Benfica Lissabon haben die Kurpfälzer die Qualifikation zur Gruppenphase der EHF European League verpasst.

Aufatmen in Stuttgart

Die Stuttgarter hingegen freuen sich über die ersten Punkte der laufenden Saison. Dominik Weiß, der sieben Treffer für sein Team beisteuerte, sagte nach der Partie gegenüber Sky: "Es fühlt sich überragend an, da es diese Saison noch nicht viel zu feiern gab". Dieses gute Gefühl will der TVB nun auch mit in das nächste Spiel nehmen: Am Sonntag (16:00 Uhr) wartet Leipzig auf die Schwaben.