Der TVB hat gegen Frisch Auf Göppingen mit 29:26 gewonnen und sich dadurch etwas Luft im Abstiegskampf verschafft. Die Stuttgarter waren von Beginn an das bessere Team und setzten sich souverän durch.

Dank einer starken Abwehrleistung und einem überragenden Jogi Bitter im Tor gewann der TVB Stuttgart das Schwabenderby gegen Frisch Auf Göppingen mit 29:26. Vor rund 5.800 Zuschauern in der Stuttgarter Porsche Arena lag der TVB von Anpfiff an immer in Führung und überzeugte mit mehr Leidenschaft und größerer Aggressivität.

TVB feiert ersten Heimsieg gegen Göppingen

Mit 14:11 ging es in die Pause und auch nach dem Wechsel blieb der TVB spielbestimmend. Eine Viertelstunde vor Schluss gelang den Hausherren erstmals eine sechs-Tore-Führung und auch als Göppingen in der Schlussphase extrem offensiv agierte, kam der erste Heimsieg der Stuttgarter gegen Frisch Auf nicht mehr in Gefahr. Garant des verdienten Sieges war auch in dieser Phase Jogi Bitter, der über 30% aller Göppinger Würfe abwehren konnte. Bester Werfer beim TVB Stuttgart war Rechtsaußen Sascha Pfattheicher mit sieben Toren. Neuzugang Christian Zeitz war immerhin dreimal erfolgreich. Bester Werfer bei den Gästen: Ivan Sliskovic mit fünf Treffern.