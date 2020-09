per Mail teilen

Laut eigener Aussage ist der TVB Stuttgart der erste Club weltweit, bei dem sich alle Spieler, Trainer und Angestellten bereiterklärt haben, in Zukunft 1 Prozent ihres monatlichen Gehalts zu spenden.

Von der Sekretärin bis zum Torwart: Ab Januar 2020 wird der Handballbundesligist und seine Mitarbeiter ein Prozent der Gehälter an eine soziale Einrichtung spenden. Das teilte der Verein am Donnerstagvormittag in einer Pressemitteilung mit.

Enger Austausch mit "Common Goal"

Mit den Spendengeldern wird der TVB die Organisation Share & Play unterstützen, welche vom ehemaligen spanischen Handball-Nationalspieler Carlos Prieto ins Leben gerufen wurde, der in der Pressemitteilung zu Wort kommt: "Es freut mich ungemein, dass es mit dem TVB Stuttgart ein Handball-Club ist, der sich mit allen Spielern und Mitarbeitern komplett dazu bekennt, ein Prozent der Gehälter zu spenden. Schon seit längerem sind wir mit Common Goal im engen Austausch und dürfen nun ein gemeinsames Projekt mit Handballbezug und dem TVB in Stuttgart starten", freut sich Prieto.

Neben dem Fußball will auch der Handball einen "Beitrag leisten"

Als Ideengeber fungierte dabei die Spendeninitiative "Common Goal", prominente Unterstützer dieser Bewegung sind unter anderem Serge Gnabry, Mats Hummels und Jürgen Klopp. "Wir finden es großartig, dass mit dem TVB Stuttgart und Share & Play zwei Akteure zueinander finden, die sich inspiriert durch Common Goal und das Wachstum der Ein-Prozent-Spenden-Bewegung im Fußball dafür einsetzen, dass Handball einen systematischen Beitrag zu sozialer Entwicklung leistet", wird der Co-Founder von Common Goal Thomas Preiß in der Pressemitteilung zitiert.

Jogi Bitter: "Wir glauben daran, dass wir erst der Anfang sind"

Auch der Kapitän Johannes Bitter, der kurz vor einer finalen EM-Nominierung steht, ist stolz auf die Aktion des TVB: "Das Commitment mit Common Goal und Share & Play spiegelt unseren großen Zusammenhalt als Team wider und zeigt, dass wir etwas bewegen wollen. Ich kenne Carlos und Share & Play schon einige Jahre und bin überzeugt, dass wir gemeinsam ein super Projekt aufbauen werden. Wir glauben daran, dass wir erst der Anfang sind und uns noch hoffentlich weitere Spieler und Clubs folgen werden."