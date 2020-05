Nach dem Abbruch der laufenden Saison hofft die Handball-Bundesliga auf einen Start der kommenden Spielzeit möglichst im September. Noch aber sind auch beim TVB Stuttgart viele Fragen ungeklärt. Personell setzt man mit Jürgen Schweikardt weiter auf Kontinuität.

Die Lage in der Handball-Bundesliga ist nach wie vor ernst. Die alte Saison abgebrochen, der Start der neuen Spielzeit noch völlig unklar. "Wir dürfen mit dem Handball nicht auf ewig von der Bildfläche verschwinden", verdeutlicht Jürgen Schweikardt, Trainer und Geschäftsführer des TVB Stuttgart, die angespannte Situation, "ich hoffe, dass uns der Beginn der neuen Saison so früh wie möglich gelingt. Am besten im September, spätestens aber im Oktober, sonst rutscht alles viel zu weit nach hinten".

Und: Die öffentliche Aufmerksamkeit würde mehr und mehr verloren gehen. Und das in einem Jahr 2020, in dem normalerweise mit der möglichen Olympia-Teilnahme des Nationalteams in Tokio die Handballer ein mediales Highlight-Jahr erlebt hätten.

Jürgen Schweikardt weiter in Doppelfunktion

Stattdessen gibt es viele Fragezeichen. Wann geht die neue Saison los? Mit oder ohne Geisterspielen? Unter welchen personellen und finanziellen Voraussetzungen? Solange es keine klaren Antworten gibt, "kann man aktuell keinen seriösen Etat aufstellen", sagt Jürgen Schweikardt stellvertretend für den TVB. Immerhin haben die Stuttgarter in dieser Personalie am Donnerstag Fakten bekanntgegeben: Schweikardt wird ein weiteres Jahr Trainer und Geschäftsführer in Personalunion bleiben. Eigentlich war das so nicht geplant, aber die Corona-Krise hat alles verändert. "Wir wollen und wir müssen personell so schlank wie möglich sein, um durch die Krise zu kommen", so Schweikardt gegenüber SWR Sport, "es steht über allem, dass wir die nächste Saison finanziell überleben".

Auch in Stuttgart droht ein Gehaltsverzicht

Deshalb wird man in Stuttgart im Spielerbereich wohl auch nicht um einen weiteren Gehaltsverzicht herumkommen, "denn wir werden den geplanten Etat nicht halten können", so Schweikardt, der den Anteil der Spielergehälter mit 50 Prozent beziffert. Aber auch hier gilt: "Momentan ist es nicht seriös, ernsthafte Gespräche zu führen". Voraussichtlich noch bis Ende Juni befinden sich die TVB-Profis in Kurzarbeit und halten sich individuell vor allem mit Krafttraining fit. "Wir haben keine Sorgen, dass wir kugelrunde Spieler zurückbekommen", schmunzelt der Trainer Jürgen Schweikardt, "aber die Jungs werden kräftiger zum ersten Mannschaftstraining erscheinen. Wir brauchen also eine längere Vorbereitungsphase, um wieder die nötige Schnelligkeit und Agilität zu erreichen".

Mehr Spiele in einer dann teilgefüllten Porsche Arena?

Vorrangig ist aber zunächst die strukturelle und finanzielle Planung eines "sauberen Saisonstarts", erklärt Jürgen Schweikardt, der großer Hoffnung ist, "dass das mit teilgefüllten Hallen funktionieren könnte. Das aber ist eine politische Entscheidung". Diesbezüglich hofft der TVB-Macher natürlich in erster Linie auf möglichst viele Spiele in der großen Stuttgarter Porsche-Arena: "Das wäre eine Option". Will sagen: Größere Kapazität bringt mehr Zuschauer in einer teilgefüllten Spielstätte.

Bleibt Weltmeister Jogi Bitter beim TVB Stuttgart?

Immerhin: Freuen dürfen sich die Stuttgarter Handballfans aller Voraussicht nach auf einen Verbleib von National-Torhüter Jogi Bitter: "Ich bin da sehr optimistisch", bestätigt der Geschäftsführer Jürgen Schweikardt die Tendenz, "und hoffe, dass er zum Trainingsstart dabei ist".

Wann das auch immer sein wird...