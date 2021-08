Vor gut drei Wochen hat Roi Sanchez die Arbeit als Cheftrainer beim TVB Stuttgart aufgenommen. Für den 37-jährigen Spanier beginnt gerade sowohl beruflich als auch privat ein spannendes Kapitel.

Die Lage ist angespannt, denn es kann jederzeit losgehen. Roi Sanchez und seine Frau erwarten ihr erstes Kind. Die Krux dabei ist: Herr Sanchez weilt in Deutschland – und Frau Sanchez sitzt hochschwanger in Spanien. "Sie ist in der 38. Schwangerschaftswoche. Ich muss aufmerksam sein mit dem Telefon. Wenn die Nachricht kommt, dann muss ich sofort packen und losfliegen", sagt der Trainer des TVB Stuttgart.

Viele Bälle klauen als Ziel des TVB Stuttgart

Roi Sanchez ist erst gerade erst beim TVB Stuttgart angekommen. Zum ersten Mal in seiner Karriere darf er sich als Cheftrainer beweisen. Seine ersten Schritte machte er als Jugend- und Assistenzcoach beim Handballverein TSV Hannover-Burgdorf. Zuletzt arbeitete er vier Jahre lang als Co-Trainer beim spanischen Spitzenklub FC Barcelona. Seine Spielphilosophie beschreibt er mit dem Begriff "Tempospiel". Sanchez will schnell spielen lassen, seine Spieler sollen schnell in den Angriff schalten und in der Abwehr so vorausschauend agieren, dass sie dem Gegner möglichst viele Bälle klauen.

In der Vorbereitung hat dies bisher schon gut geklappt. TVB-Geschäftsführer Jürgen Schweikardt, in der vergangenen Saison noch in einer Doppelrolle auch als Cheftrainer tätig, stellt fest, dass sich das Tempo deutlich erhöht hat. Er geht davon aus, dass dies der Mannschaft guttun wird. Mit dem ungarischen Spielmacher Egon Hanusz habe man zudem einen Mann verpflichtet, der optimal zu Sanchez‘ Philosophie passe, so Schweikardt.

„Komfortabler Klassenerhalt“

Das sportliche Ziel für die siebte Bundesliga-Saison in Folge lautet auch dieses Mal: den Abstieg verhindern. "Unser Ziel ist ein komfortabler Klassenerhalt", sagt Schweikardt. "Und damit verbunden eine konstantere Spielweise, dass wir vor allem nicht diese Ausschläge nach unten haben. Nach oben dürfen sie gerne da sein wie letztes Jahr, aber nach unten eben nicht."

Die Vorfreude auf die neue Saison ist bei Schweikardt und Sanchez groß. Vor allem die Aussicht, wieder vor vollen Rängen spielen zu dürfen, sorgt bei beiden für Gänsehaut. "Wir spielen für die Leute, wir spielen für die Fans. Ohne Fans würde das langfristig nicht funktionieren und macht überhaupt keinen Sinn. Wir freuen uns riesig auf dieses Gefühl, die Leute zu spüren", so Sanchez.

Handballfest in Aussicht

Los geht die Bundesliga-Saison für die Handballer des TVB Stuttgart am 9. September mit einem Auswärtsspiel in Magdeburg. Eine Woche später folgt dann das erste Heimspiel der Saison gegen den schwäbischen Rivalen Frisch Auf Göppingen. Ausgetragen werden alle TVB-Heimspiele in dieser Saison in der Stuttgarter Porsche-Arena.

Bis zu 5.000 Zuschauer möglich

Das erste Heimspiel könnte für den neuen Trainer Roi Sanchez gleich zu einem Handballfest werden mit bis zu 5.000 Zuschauern. So viel sind laut der neuen Corona-Verordnung möglich. Bis es so weit ist, wartet auf Sanchez aber noch ein ganz anderer emotionaler Höhepunkt: Die Geburt seines ersten Kindes.