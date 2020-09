Eigentlich hätte am Montagabend ein Testspiel zwischen den Handball-Clubs TVB Stuttgart und HC Erlangen stattfinden sollen. Die Partie wurde jedoch abgesagt. Bei den Stuttgartern hat es einen positiven Corona-Test gegeben.

Das Testspiel sollte im Rahmen eines Kurz-Trainingslagers des HC Erlangen in Esslingen ausgetragen werden. Am Montagnachmittag teilte der HCE jedoch auf seiner Facebook-Seite mit, dass das Spiel kurzfristig abgesagt werden musste. Grund dafür, so die Mitteilung des HC Erlangen, sei ein positiver Corona-Test beim TVB Stuttgart.

Leider gibt es einen positiven Coronafall bei unserem Gegner TVB Stuttgart, weshalb unser heutiges Trainingsspiel...Gepostet von HC Erlangen am Montag, 7. September 2020 HC Erlangen, Facebook

Auf Anfrage von SWR Sport teilte ein Vereinssprecher des TVB Stuttgart am Dienstag mit, dass die wöchentlichen Pooltestungen wie geplant vergangenen Mittwoch stattfanden, wobei der gesamte Kader negativ getestet worden sei. Nach den geplanten Testungen am Samstag bekam der TVB an diesem Montag die Info vom Labor, dass der TVB einen Corona-Fall habe. Das Testspiel wurde daraufhin umgehend abgesagt.



Der TVB ist nun mit dem Gesundheitsamt über das weitere Vorgehen im Austausch. Das Training ist vorerst abgesagt. Ob der TVB am Freitag beim BGV Handball Cup antreten kann, ist momentan noch offen.