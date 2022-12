TVB Stuttgart unterliegt dem HSV Hamburg

Der TVB Stuttgart hat in der Handball-Bundesliga gegen den HSV Hamburg 22:28 (10:11) verloren. Vor allem im ersten Abschnitt prägen die Keeper Silvio Heinevetter und Johannes Bitter die Partie.

Der TVB erwischte keinen guten Start und lag nach sechs Minuten mit 0:3 in Rückstand. Daniel Fernandez-Jimenez sorgte per Siebenmeter für den ersten Stuttgarter Treffer. Der ehemalige Stuttgarter Johannes Bitter parierte in der Anfangsphase gleich mehrfach stark für die Hamburger. Doch auch TVB-Keeper Silvio Heinevetter zeigte sich auf dem Posten, wehrte einen Siebenmeter ab und war auch bei einem Tempogegenstoß zur Stelle. Die beiden Top-Keeper prägten die Partie. Folge: Nach elf Minuten waren gerade einmal sechs Tore gefallen (2:4).

Im Anschluss legte der TVB einen Zwischenspurt ein und ging in der 13. Minute erstmals in Führung (5:4). Die Partie blieb aber bis zur Halbzeit zerfahren und ausgeglichen, die Führung wechselte mehrfach. Zur Pause lagen die Hamburger mit 11:10 knapp vorne.

TVB muss den HSV Hamburg ziehen lassen

Im zweiten Abschnitt dominierten die Gäste aus Hamburg und zogen innerhalb von zehn Minuten auf 20:14 davon. TVB-Trainer Michael Schweikardt reagierte, nahm eine Auszeit und brachte Miljan Vujovic für Heinevetter im Tor (41.).

Die Stuttgarter kamen jedoch nicht heran, auch weil nach Ballverlusten in der Offensive die Rückwärtsbewegung nicht konsequent genug war und die Hamburger so zu leichten Treffern kamen. Vujovic brachte den TVB dann doch noch einmal zurück, parierte zwei Mal und sorgte selbst mit einem Treffer ins leere Tor für das 19:22.

TVB-Coach Schweikardt: "Zu viel Respekt in den Würfen"

Im Schlussspurt agierte der TVB in der Offensive zu ungenau, um das Spiel noch zu drehen. "Wir kommen in beide Halbzeiten sehr schlecht rein. Wir schaffen es wiederholt nicht, im Angriff den Druck hochzuhalten. Wir haben ein Heimspiel vor tollen Fans und machen nur 22 Tore, das ist nicht ausreichend. Wir finden die Tiefe nicht und sind im Abschluss nicht konsequent genug. Klar ist Jogi Bitter ein guter Torhüter, aber mir war zu viel Respekt in den Würfen. So bringt man einen Keeper ins Spiel", sagte TVB-Coach Schweikardt nach dem Spiel.

Mit 10:24 Punkten stehen die Stuttgarter auf Rang 14 der Tabelle. Im letzten Spiel des Jahres gastiert der TVB am 27. Dezember beim HC Erlangen.