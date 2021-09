Frisch Auf Göppingen schlägt TVB Stuttgart im Derby

per Mail teilen

Im Schwaben-Duell der Handball-Bundesliga hat der TVB Stuttgart sein Heimspiel mit 27:34 (11:15) deutlich gegen Frisch Auf Göppingen verloren. Während die Göppinger weiter ungeschlagen sind, wartet der TVB noch auf einen Saisonerfolg.

Bereits am dritten Spieltag der Bundesliga stand ein erstes Highlight für den baden-württembergischen Handball auf dem Programm: der TVB Stuttgart im Derby gegen Frisch Auf Göppingen. Der TVB freute sich aber nicht nur auf den Gegner im ersten Heimspiel der Saison. Ebenso wichtig: Die ersehnte Rückkehr der Fans in die eigene Halle. Bis zu 5.000 Zuschauer wären in der Stuttgarter Arena erlaubt gewesen, es kamen 4.012, die für lautstarke Derby-Stimmung sorgten.

Göppingen nutzt TVB-Fehler konsequent aus

Allerdings starteten die Gäste aus Göppingen besser in die Partie, nutzten Fehler des TVB im Spielaufbau aus und lagen nach elf Minuten mit 7:3 vorne. TVB-Trainer Roi Sánchez reagierte auf den Rückstand und nahm früh eine Auszeit. Und zumindest in der Offensive wurden die Stuttgarter sicherer, machten weniger Fehler und arbeiteten sich durch Andri Mar Runarsson auf 9:11 heran.

Durch eine Zwei-Minuten-Strafe wurde die Aufholjagd der Gastgeber jedoch zunächst gestoppt, Göppingen stellte auf 13:10. Im Anschluss taten sich vor allem die Torhüter auf beiden Seiten hervor: Sowohl Primoz Prost (Stuttgart) als auch Daniel Rebmann (Göppingen) parierten immer wieder, sodass es fast fünf Minuten bis zum nächsten Treffer dauerte. Göppingens Janus Dadi Smarason erhöhte zwei Minuten vor der Pause auf 14:10. Mit einem Vier-Tore-Vorsprung für Göppingen ging es auch in die Halbzeit: Marcel Stiller (Göppingen) traf zum 15:11-Halbzeitstand.

TVB verkürzt den Rückstand

Bei diesem Abstand blieb es auch zunächst nach der Pause: Jeden Treffer der Stuttgarter konterte Frisch Auf im Gegenzug, nach 35 Minuten stand es 14:18. Durch zwei Göppinger Ballverluste im Spielaufbau, eine Parade von Keeper Prost und drei schnelle Stuttgarter Treffer wurde es jedoch wieder spannend: Der TVB rückte auf 17:18 heran. Göppingen-Coach Hartmut Mayerhoffer zog die Auszeit und schien damit richtig reagiert zu haben, denn sein Team erhöhte danach auf 20:17. Komplett abschütteln ließen die Gastgeber sich jedoch nicht. 17 Minuten vor Schluss stand es 20:22.

Göppingen baut den Vorsprung aus

Nach einem Wechsel auf der Towartposition stoppten die Göppinger jedoch die Stuttgarter Aufholjagd. Urh Kastelic ersetzte Rebmann zwischen den Pfosten und Frisch Auf zog durch fünf Tore in Folge auf 27:20 davon. Neun Minuten vor Schluss keimte für den TVB aber noch einmal Hoffnung auf: Die Schwaben verkürzten durch schnelle Würfe den Rückstand und trafen in doppelter Überzahl zum 25:28.

Göppingen ließ sich aber nicht aus der Ruhe bringen und erhöhte nach überstandener Unterzahl den Vorsprung auf sechs Treffer. Damit war das Spiel entschieden. Den letzten Wurf der Partie brachte Göppingens erfolgreichster Werfer Sebastian Heymann (neun Treffer) zum 34:27-Sieg für Frisch Auf ins Tor.

Frisch Auf Göppingen feierte den dritten Saisonsieg und steht ungeschlagen auf dem dritten Tabellenplatz. Für den TVB Stuttgart war es hingegen die zweite Niederlage im zweiten Spiel.