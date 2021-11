TVB Stuttgart verpflichtet schwedischen Kreisläufer Bergendahl

per Mail teilen

Handball-Bundesligist TVB Stuttgart hat zur Saison 2022/23 den schwedischen Kreisläufer Oscar Bergendahl verpflichtet. Der 26-jährige Kreisläufer kommt vom dänischen Spitzenreiter GOG Håndbold.

Der schwedische Nationalspieler unterschrieb beim TVB einen Dreijahresvertrag, wie der Club am Freitag mitteilt. 2017 wechselte Oscar Bergendahl aus Schweden in die dänische Handboldligaen zu GOG Håndbold. Der 1,92m große und 110 kg schwere Kreisläufer sammelte bei diesen Vereinen internationale Erfahrung in der EHF Champions League und der EHF European League.

Bergendahl gewann mit Schweden WM-Silber in Ägypten

In der aktuellen Saison der EHF European League erzielte Bergendahl bislang 16 Treffer. 2020 feierte er sein Debüt in der schwedischen Nationalmannschaft und gewann im Januar 2021 die Silbemedaille bei der WM in Ägypten. Nach vier Spielzeiten beim aktuellen dänischen Spitzenreiter wird Bergendahl im Juli 2022 nach Stuttgart kommen. Der Vertrag beim derzeitigen Tabellenvorletzten der Handball-Bundesliga läuft bis zum 30. Juni 2025.

TVB-Geschäftsführer Jürgen Schweikardt hebt in der Mitteilung des Vereins vor allem die Stabilität und Schnelligkeit des Schweden hervor und bedankt sich für den Vertrauensbeweis, "dass er sich trotz unserer aktuellen Tabellensituation und diversen anderen Angeboten für den TVB entschieden hat".