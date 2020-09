per Mail teilen

Oldie, but Goldie: Christian Zeitz, Handball-Weltmeister von 2007, verstärkt mit sofortiger Wirkung Handball-Bundesligist TVB Stuttgart. Gerade erst hatte sich Drittligist SG Nußloch, für den Zeitz zuletzt aktiv war, vom Spielbetrieb abgemeldet.

Der TVB Stuttgart hat auf die Verletzung von David Schmidt reagiert und den rechten Rückraumspieler Christian Zeitz für die restliche Saison verpflichtet. Der 39-Jährige Handball-Weltmeister von 2007 wechselt vom Drittligisten SG Nußloch mit sofortiger Wirkung an den Neckar. Dies teilte der Verein in einer Pressemitteilung mit. Zeitz steht bereits beim Bundesliga-Spiel am Freitag gegen die MT Melsungen im Aufgebot des TVB Stuttgart.

"Natürlich ist uns bewusst, dass Christian für uns keine Spiele alleine gewinnen kann. Das erwarten wir auch nicht von ihm. Dennoch sind wir davon überzeugt, dass er mit seiner Erfahrung und seiner Präsenz, vor allem nach dem Ausfall von David Schmidt, ein wichtiger Faktor im Kampf um den Klassenerhalt sein kann. Er ist ein Spieler, der im entscheidenden Moment den Unterschied ausmachen kann“, erklärte TVB-Trainer Jürgen Schweikardt.

Zeitz, der Titelsammler

Handball-Oldie Zeitz ergänzte: "Ich weiß, in welch einer schwierigen Situation sich der Verein befindet. Gemeinsam geht es jetzt darum, den TVB Stuttgart im Oberhaus des deutschen Handballs zu halten."

Christian Zeitz lief mehrere Jahre für den THW Kiel auf. In 399 Bundesligaspielen erzielte der Linkshänder insgesamt 1161 Tore. Zwischen 2014 und 2016 stand Zeitz beim ungarischen Rekordmeister MKB-MKM Vezpreém KC unter Vertrag. Darüber hinaus absolvierte der gebürtige Heidelberger insgesamt 166 Spiele für die deutsche Nationalmannschaft (458 Tore). Zu seinen vielen Titeln gehört, neben neun deutschen Meisterschaften und drei Champions League-Pokalen, auch der Weltmeistertitel 2007.