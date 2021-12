Stuttgart verliert knapp in Kiel, die Löwen klar in Erlangen, Göppingen siegt

Am 17. Spieltag der Handball-Bundesliga hat der TVB Stuttgart nach Halbzeitführung in Kiel verloren, die Rhein-Neckar Löwen unterliegt krachend mit zehn Toren in Erlangen. Immerhin Göppingen konnte einen Erfolg verbuchen.

Der TVB Stuttgart hat im Kampf um den Klassenerhalt eine Sensation gegen den THW Kiel verpasst. Nach starker erster Hälfte führte Stuttgart sogar mit 19:17, allerdings drehte der deutsche Rekordmeister in der zweiten Hälfte auf und siegte mit 35:31. Doch zu Beginn hatten die Stuttgarter auf jede Abwehrformation der "Zebras" eine Antwort parat. In der 33. Minute sorgte Adam Lönn mit dem 21:17 für den ersten Vier-Tore-Vorsprung des TVB. Erst in der 43. Minute schaffte Hendrik Pekeler beim 26:25 die erste Führung der Gastgeber. Sander Sagosen war mit sieben Treffern bester Schütze der Kieler Teams, für die Stuttgarter von Coach Roi Sanchez traf Viggo Kristjansson (8 Tore) am häufigsten. Kiel rückt vorübergehend auf Tabellenplatz zwei vor, während Stuttgart knapp über dem Strich vor Balingen auf Rang 16 steht. FA Göppingen siegt knapp in Hannover FrischAuf Göppingen besiegte die TSV Hannover-Burgdorf mit 34:32 (18:18). Bester Werfer mit 12 Treffern war Göppingens Rückraumspieler Sebastian Heymann, der sich vor der EM (13.-30. Januar 2022) in starker Frühform zeigte. Durch den Erfolg schiebt sich Göppingen in der Tabelle auf Rang sechs. Löwen-Krise geht weiter - Zehn-Tore-Klatsche in Erlangen Die Rhein-Neckar Löwen mussten einen erneuten Rückschlag hinnehmen. Der zweimalige deutsche Meister unterlag beim HC Erlangen 26:36 (14:18) und liegt weiter auf dem enttäuschenden zehnten Platz (14:18). Der frühere Nationalmannschaftskapitän Uwe Gensheimer war mit sechs Treffern bester Torjäger der Löwen, bei den Gastgebern überzeugte Nationalspieler Christoph Steinert (7).