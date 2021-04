Bittere Kunde für den TVB Stuttgart: Torhüter Johannes Bitter musste sich am Mittwoch einer Meniskusoperation unterziehen. Der Nationalkeeper fällt damit vermutlich rund vier Wochen aus.

Der 38-Jährige klagte bereits in den letzten Wochen immer wieder über Knieprobleme.

Zuletzt in blendender Verfassung

Der Ausfall trifft den TVB Stuttgart hart, denn Bitter war zuletzt in Topform. So auch bei der geglückten Olympia-Qualifikation der deutschen Handball-Nationalmannschaft vor wenigen Wochen. Im Anschluss hatte er eine Fortsetzung seiner Karriere in der DHB-Auswahl nach den Olympischen Spielen in Tokio nicht ausgeschlossen. Damit könnte Bitter auch der Nationalmannschaft in den abschließenden EM-Qualifikationsspielen am 29. April in Bosnien-Herzegowina sowie am 2. Mai in Stuttgart gegen Estland fehlen.

Im Sommer wechselt Bitter nach fünfeinhalb Jahren bei den Schwaben zurück zum HSV Hamburg.