Nach dem Saison-Abbruch im Handball befinden sich die Bundesliga-Teams wieder im Training. Auch Nationaltorhüter Jogi Bitter bereitet sich mit dem TVB Stuttgart auf die neue Runde vor. Es gibt aber weiter viele Fragezeichen.

Die glänzenden Augen von Jogi Bitter verraten es: Endlich wieder Handball! Seit letzter Woche trainiert sich der National-Keeper mit dem TVB Stuttgart fit für die neue Saison. Am 1. Oktober will die HBL in die neue Saison starten. Und der Weltmeister zeigt sich im Gespräch mit SWR Sport optimistisch, dass alles klappt wie geplant: "Ich bin total zuversichtlich, die letzten Wochen hat sich das in die richtige Richtung entwickelt", so Bitter. "Corona wird zwar nie mehr weg sein, aber wir haben es in Deutschland relativ gut im Griff. Und es werden Konzepte erarbeitet und veröffentlicht, wie man den Handball-Sport wieder mit Zuschauern ausüben kann. Deshalb bin ich sehr zuversichtlich, dass wir im Oktober teilgefüllte Hallen haben können."

Dauer 0:17 min Jogi Bitter zur Corona-Entwicklung Jogi Bitter zur Corona-Entwicklung

Zuschauereinnahmen sind im Handball überlebenswichtig

Handball mit Zuschauern, es wäre wünschenswert für die Atmosphäre. Gefüllte Hallen aber sind noch viel wichtiger aus wirtschaftlichen Aspekten. Denn die Handball-Bundesliga befindet sich nach wie vor im 'Krisenmodus': Niemand weiß, ob und wie es ab Oktober tatsächlich mit Fans in den Arenen weitergeht. Anders als in der Fußball-Bundesliga ist der Handball, ohne die großen Fernsehgelder, wirtschaftlich zum großen Teil von den Zuschauer-Einnahmen abhängig. Rund 65 Prozent der Etats in der HBL werden über das Ticketing abgedeckt.

Dauer 3:40 min Trainingslager Handball-Bundesligist TVB Stuttgart Trainingslager TVB

Bitter: "Finanzielle Risiken müssen verteilt werden"

Und weil niemand weiß, wie sich die Corona-Pandemie bis Oktober entwickelt, sind verlässliche Planungen in Sachen Zuschauer-Einnahmen noch nicht möglich, auch nicht bei Jogi Bitters TVB Stuttgart. Es ist ein finanzieller Kraftakt für alle, das unschöne Thema Gehaltsverzicht bleibt damit auch bei den Schwaben präsent: "Wir haben hier mit der Geschäftsführung ein gemeinsames Verständnis", beschreibt Jogi Bitter die Situation beim TVB. "Wir sitzen alle in einem Boot und müssen alle helfen."

Dauer 0:32 min Jogi Bitter zu Gehaltsverzicht durch die Spieler Jogi Bitter Spielergewerkschaft

Solidarische Lösungen beim Gehaltsverzicht

Klar ist für ihn aber auch, "dass die Risiken auf alle verteilt werden müssen. Wir haben im Zeitraum April bis Juni dem Verein sehr geholfen, indem wir Spieler ganz unbürokratisch auf Gehalt verzichtet haben. Auch das wird in Zukunft wieder anstehen. Aber jetzt haben wir mehr Vorlauf, um eine gute Lösung zu finden", so der 37-jährige Torhüter.

Wo aber ist die 'rote Linie' für die Spieler? "Es wird viele Einschränkungen geben. Wir haben sehr solidarische Lösungen in der Mannschaft gefunden. Ab einem gewissen Gehaltsniveau soll niemand mehr verzichten, damit er die Sachen, die er zum Leben braucht, auch kaufen kann. Man darf da nicht vergessen, dass wir in einem anderen Gehaltsniveau unterwegs sind als im Fußball."

Spielergewerkschaft GOAL als hilfreicher Partner

In dieser extrem schwierigen Zeit bewährt sich die Handball-Spielergewerkschaft GOAL als unverzichtbare Organisation für alle Seiten. Jogi Bitter hat sie vor zehn Jahren mit gegründet, jetzt ist er deren Vorstand und sagt: "Es ist vollkommen klar, dass GOAL Deutschland noch nie so wichtig war wie jetzt. Wir sind noch nicht da, wo wir sein wollen", sagt Bitter. "Aber wir repräsentieren mittlerweile über die Hälfte der Bundesliga, das ist super."

Dauer 0:39 min Jogi Bitter zur Bedeutung der Spielergewerkschaft GOAL Jogi Bitter zu Spielergewerkschaften

Inzwischen sei es so, "dass die Verbände, die Liga und die Vereine in der Corona-Zeit einen Ansprechpartner suchen, der alle vertritt, um nicht mit jedem Spieler einzeln verhandeln zu müssen", so Bitter. "Das können wir mit GOAL sein, und da sind wir auf sehr gutem Niveau."

Jogi Bitter weiß auch warum: "Wir können Gespräche auf Augenhöhe führen, wir können die Spieler führen und jeweils vor ihren individuellen Gesprächen mit den Clubs unterstützend beraten. Auch wenn man nicht überall die gleichen Interessen vertritt, haben wir mit Verband und Liga Partner an der Seite, die uns auch akzeptieren."

Eine lange und anstrengende Saison nimmt Bitter gerne in Kauf

Bleibt die konkrete Hoffnung auf den 1. Oktober, auf den Wiederbeginn: "Ich freue mich auf die neue Saison, hoffentlich mit Zuschauern", so Jogi Bitter. "Aber wir wissen nicht, was kommt." Möglicherweise eine zweite Corona-Welle? In jedem Fall wird es eine sehr anstrengende Saison, die wegen des späten Starts möglicherweise direkt in die Olympischen Spiele 2021 in Tokio übergeht. "Aber", sagt der Weltmeister von 2007, "das nehmen wir dann total gerne in Kauf, wenn wir endlich wieder Handball spielen dürfen."