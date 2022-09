Auftaktpleiten für den TVB Stuttgart und Frisch Auf Göppingen

Zum Auftakt der neuen Saison in der Handball-Bundesliga unterlag der TVB Stuttgart beim THW Kiel mit 23:36 (11:17). Frisch Auf Göppingen verlor bei den Füchsen Berlin 27:34 (13:17).

In Kiel war der TVB Stuttgart deutlich unterlegen und lag bereits zur Halbzeit mit sechs Toren in Rückstand. Sommerzugang Eric Johansson traf für die Gastgeber mit sechs Toren am häufigsten, für die Schwaben war Patrick Zieker viermal erfolgreich. Am kommenden Donnerstag kann der TVB den misslungenen Auftakt wiedergutmachen, dann treten sie in Stuttgart gegen den HC Erlangen an.

In Berlin war Hans Lindberg mit zwölf Toren der überragende Spieler für die Gastgeber. Andersen Lindenchrone traf sechsmal für Frisch Auf Göppingen, das am Mittwoch auf den TBV Lemgo trifft. Bereits am Samstag hatten die Rhein-Neckar Löwen ihren Saisonauftakt erfolgreich bestritten und die MT Melsungen mit 36:25 geschlagen.