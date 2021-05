Nach über fünf Jahren heißt es Abschied nehmen: Johannes Bitter verlässt den TVB Stuttgart und wechselt dorthin zurück, wo er einst die schwierigste Phase in seiner Karriere durchlebte, zum HSV Hamburg.

Wenn Johannes Bitter auf seinen anstehenden Wechsel angesprochen wird, verschwinden die Falten auf der Stirn, das vollbärtige Kinn mit den wenigen grauen Haaren neigt sich leicht nach unten und aus dem fokussierten Gesichtsausdruck wird ein warmherziges Lächeln.

Es ist ihm sichtlich anzumerken: Johannes "Jogi" Bitter freut sich auf das anstehende letzte Kapitel in seiner Handballkarriere. Der Weg des 38-Jährigen führt in diesem Sommer nach über fünf Jahren zurück zum HSV Hamburg. Damit wechselt der 2,05-Meter-Riese zurück zu dem Verein, den er damals in Richtung Stuttgart verlassen hatte.

Eine Entscheidung für die Familie

Für den TVB Stuttgart ist der Wechsel ein sportlich herber Verlust. Der Verein wollte den auslaufenden Vertrag allzu gern verlängern, denn Bitter ist in den letzten Jahren in unzähligen Spielen der entscheidende Faktor für wichtige Punkte gegen den Abstieg gewesen. Doch für Bitter sei die Entscheidung, nach Hamburg zurückzukehren, auch eine Entscheidung für seine Familie gewesen, erklärt er seinen Entschluss.

Um den Kontakt zu seinen drei Kindern zu halten, pendelte er in den letzten fünf Jahren bis zu dreimal in der Woche zwischen Stuttgart und Hamburg. "Doch die 700 Kilometer Entfernung sind mit der Zeit zu einer Last geworden."

HSV Hamburg vor Rückkehr in die Bundesliga

Ein weiterer Grund für den Wechsel ist das sportliche Aufstreben der Hanseaten. Die Hamburger stehen in dieser Saison als Tabellenführer der zweiten Liga kurz vor einer Rückkehr in das Oberhaus des deutschen Handballs. Nach der Pleite und dem Neuanfang in der dritten Liga im Jahr 2016 ist die Entwicklung des Vereins bemerkenswert.

Zweifel und Gedanken ans frühzeitige Karriereende

2016 war Bitter eine feste Größe in Hamburg, gewann in den Jahren zuvor mit dem HSV den Pokal, die Meisterschaft und später sogar die Champions League. Der Niedergang des Vereins war für den heimatverbundenen Bitter nur schwer zu verarbeiten. In dieser Zeit sei er aufgrund der schwierigen und unsicheren Situation in ein Loch gefallen. Auch an ein Karriereende habe er mehrmals gedacht.

"Ich bin froh, dass ich die Karriere nicht beendet habe. Denn durch den Wechsel bin ich in ein anderes Fahrwassser gekommen und habe wieder den Spaß am Handball entdeckt."

Leidenschaft und Emotionen im Schwabenland

Zum gleichen Zeitpunkt suchte der Aufsteiger TVB Stuttgart einen neuen Torhüter und verpflichtete Bitter im Januar 2016. Der Schritt nach Stuttgart entfachte bei Bitter neue Energie, auch weil er sich bewusst dazu entschied, zu einer Mannschaft im Abstiegskampf zu wechseln.

Von einem Champions-League-Aspiranten zu einem Aufsteiger zu wechseln war für Bitter entscheidend. "Das hat mir die Last von den Schultern genommen und ich habe den Spaß am Handball wiedergefunden", konstatiert Bitter.

Leistungsträger und Identifikationsfigur

Spaß, der sich auch in der Leistung widerspiegelt. Bereits in seiner ersten Saison für den TVB wird deutlich, Bitter ist mit einem Ziel nach Stuttgart gekommen. Neben seinen erstklassigen Fähigkeiten zwischen den Pfosten bringt Bitter auch Leidenschaft und Emotionen mit ins Schwabenland.

Lockerheit kommt zurück

Die Chemie zwischen ihm und dem TVB stimmt, davon profitieren beide Seiten. Der Verein etabliert sich mit und um Bitter als solider Bundesligist, und auch in der Außendarstellung ist der gebürtige Oldenburger für den Neuling in der Bundesliga ein Gewinn.

Durch die ihm entgegengebrachte Wertschätzung und das Vertrauen steigert sich Bitter im Herbst seiner Karriere und hebt das eigene Leistungsvermögen an. Wie er selbst sagt, wird er in seiner Zeit in Stuttgart "lockerer und ausgeglichener".

Seit 2002 in der Bundesliga und über 500 Spiele

Diese Lockerheit war ihm in den Jahren vor seinem Wechsel nach Stuttgart verloren gegangen. Bitter spielt seit 2002 in der Bundesliga, hat weit über 500 Bundesligaspiele auf dem Konto. Hinzu kommen über lange Jahre Spiele mit der Nationalmannschaft und in der Champions League.

Die ständigen Reisen und die wenige Zeit mit den eigenen Kindern veranlassten ihn 2011 zu einem Rücktritt aus der Nationalmannschaft, mit der er vier Jahre zuvor den Höhepunkt seiner Karriere erlebt hat.

2007 wurde er im Finale der Weltmeisterschaft gegen Polen für den verletzten Henning Fritz eingewechselt und sicherte mit seinen Paraden der deutschen Mannschaft den Weltmeistertitel. Für Bitter sei die Einwechslung der entscheidende Moment in seiner Karriere gewesen.

Nach neun Jahren Comeback in der Nationalmannschaft

2020 gibt er bei der Europameisterschaft nach neunjähriger Pause sein Comeback für die Nationalmannschaft bei einem großen Turnier. Dass er zur Nationalmannschaft zurückgekehrt ist, führt er selbst auf die positive Entwicklung in Stuttgart zurück.

In dem vermutlich letzten großen Turnier seiner Karriere wird er in diesem Sommer bei den Olympischen Spielen in Tokio gemeinsam mit Andreas Wolf das Torhüter-Duo bilden. Damit schließt sich für Bitter auch auf internationaler Ebene der Kreis.

Bis es so weit ist, will er nach ausgestandener Meniskusverletzung in den kommenden Wochen wieder Spielpraxis sammeln und auch noch einige Spiele für den TVB absolvieren. Zwar kann er in Stuttgart wohl nicht mehr vor Zuschauern spielen, doch in der nächsten Saison sollte auch das wieder klappen. Nur dann eben mit einem anderen Vereinswappen auf der Brust.