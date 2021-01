per Mail teilen

Auch im Handball ruht während der Corona-Krise der Spielbetrieb. Beim Bundesligisten TVB Stuttgart befinden sich die Spieler in Kurzarbeit, eine Fortsetzung der Saison steht in Frage.

Es sind die kleinen Dinge des Lebens, die einem selbst in der Corona-Krise ein Lächeln ins Gesicht zeichnen. Das ist bei Jürgen Schweikardt nicht anders. "Ich bin bisher nie gerne joggen gegangen", sagt der Trainer und Geschäftsführer des TVB Stuttgart, "jetzt aber gehe ich sehr oft laufen. Ich habe das Gefühl, dass ich fitter aus dieser Zeit herausgehe als ich rein gegangen bin".

Schwierige und stressige Wochen beim TVB

Eine gute Konstitution wird Schweikardt bestens gebrauchen können, denn es sind auch für den TVB Stuttgart schwierige Zeiten: "Zuletzt waren es zwei sehr stressige und intensive Wochen", so Schweikardt in einer Video-Konferenz mit Journalisten gegenüber SWR Sport: "Wir haben uns damit beschäftigt, wie wir uns in dieser Situation finanziell über Wasser halten können." Und da gab es viel zu tun, vor allem zahlreiche Gespräche mit den Spielern und den Sponsoren.

Spieler verzichten auf Gehalt und sind in Kurzarbeit

Die Handball-Profis sind dem Bundesligisten finanziell bereits entgegengekommen. Der TVB hat für seine Spieler Kurzarbeit angemeldet. Diese Gelder werden vom Verein bis zu einem gewissen Prozentpunkt des normalen Gehalts aufgefüllt. "Die Mannschaft verzichtet damit in jedem Fall auf einen Teil ihres Gehalts", bestätigt Schweikardt: "Auch die Spieler sind sich dessen bewusst, dass uns binnen kürzester Zeit die Geschäftsgrundlage abhanden gekommen ist und dass jetzt jeder seinen Teil beitragen muss."

Positive Signale von den Sponsoren

Auch beim Sponsoring gibt es laut dem TVB-Geschäftsführer bereits gute Rückmeldungen: "Die ersten Gespräche mit unseren größeren Sponsoren verliefen positiv." Es gab aber auch Rückmeldungen von anderen Geldgebern mit dem Hinweis, "dass es schwierig sei, die noch ausstehenden Zahlungen zu leisten". In jedem Fall, weiß Schweikardt schon jetzt, "werden wir mit Abschlägen rechnen müssen". Noch stehe in den Vierteljahreszahlungen "eine mittlere sechsstellige Summe aus".

Fernsehgelder im Handball nicht entscheidend

Ob die Saison in der Handball-Bundesliga irgendwann zu Ende gespielt werden kann, oder ob sie, wie etwa beim Eishockey oder Volleyball, abgebrochen wird, ist noch nicht entschieden. Für Schweikardt jedenfalls machen sogenannte Geisterspiele keinen Sinn. Anders als im Fußball sind die Einnahmen über die Fernsehvermarktung im Handball nur marginal, Ausfälle bei den TV-Einnahmen eher verkraftbar: "Die Fernsehgelder machen bei einem Handball-Etat nur maximal fünf Prozent aus", sagt der 39-Jährige, "das spielt bei uns keine große Rolle".

Lieber Saison-Abbruch als Geisterspiele

Dagegen würden bei Spielen ohne Publikum die Kosten für Hallenmiete, Böden oder Personal ungleich höher. Wobei die Stadt Stuttgart bereits ankündigte, auf die Miete in der Scharrena verzichten zu wollen, falls die drei noch ausstehenden TVB-Heimspiele nicht mehr stattfinden würden. "Persönlich würde ich inzwischen für einen Abbruch der Saison stimmen", so der Stuttgarter Handballtrainer, "zumal es auch sportlich viel zu viele Unwägbarkeiten gibt".

Krafträume in Keller und Garage

Die TVB-Profis halten sich in diesen Tagen laut Schweikardt individuell fit: "Viele unserer Jungs haben sich daheim im Keller oder in der Garage einen Kraftraum eingerichtet."

Wie lange das noch so sein wird? Das weiß niemand. Vor allem aber: "Wann geht die neue, die kommende Saison wieder los? Im August oder erst im Januar?", stellt sich auch Schweikardt die entscheidende Frage für die Zukunft: "Das zu wissen, wäre momentan das Allerwichtigste um planen zu können. Mit den Spielern und den Sponsoren."

Solange das nicht geklärt ist, wird Schweikardt weiter mit allen Kräften um die TVB-Zukunft kämpfen, sich daneben in der Freizeit die Laufschuhe anziehen und joggen gehen. Zumindest seiner eigenen Konstitution tut das bekanntlich gut...