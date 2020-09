Nach dem positiven Corona-Fall beim TVB Stuttgart Anfang der Woche, ist die Mannschaft des TVB Stuttgart nun negativ auf das Corona-Virus getestet worden. Auch der zunächst positiv getestete Trainer Schweikardt weist einen negativen Test auf.

Vergangenen Samstag ist TVB-Trainer Jürgen Schweikardt im Rahmen der routinemäßigen Pool-Testung positiv auf das Corona-Virus getestet worden und hat sich daraufhin in häusliche Quarantäne begeben.

An diesem Mittwoch sind die Mannschaft, sowie die Mitarbeiter und Menschen aus dem nahen Umfeld des TVB erneut auf das Corona-Virus getestet worden. Das Labor teilte nun mit, dass alle Tests negativ seien. Inklusive dem von TVB-Trainer Jürgen Schweikardt.

Schweikardt: "Das ist wohl nicht so unüblich"

"Ich hatte wohl eine niedrige Virenlast. Und es ist durchaus möglich, dass ich positiv nachweisbar war am Samstagmorgen, mein Immunsystem das aber so gut in den Griff bekommen hat, dass keine Auswirkungen da sind und dass es eben jetzt schon wieder nicht nachweisbar ist. Das ist wohl nicht so unüblich", erklärt Schweikardt.

Co-Trainer Karsten Schäfer übernimmt für Schweikardt

Somit darf der TVB am Freitag beim Halbfinale gegen HBW Balingen-Weilstetten (20:00 Uhr, live im SWR Sport Livestream & auf YouTube) des BGV Handball Cup antreten.

"Es ist nicht so tragisch, dass ich in Quarantäne bin", sagte Jürgen Schweikardt. "Tragischer wäre es, wenn wir den BGV Handball Cup nicht zu Ende spielen könnten", so Schweikardt weiter.

Co-Trainer Karsten Schäfer leitet nun bis auf Weiteres das Training am Donnerstag und Freitag und wird zudem beim Spiel gegen HBW Balingen-Weilstetten an der Seitenlinie stehen.