Vergangene Woche gab Christian Zeitz, 39, beim TVB Stuttgart sein überraschendes Comeback in der Handball-Bundesliga. Der Rückraumspieler hat auch im hohen Alter das Handballspielen nicht verlernt.

Am 18. November dieses Jahres feiert Christian Zeitz seinen 40. Geburtstag. Ein Alter, in dem ein Handball-Profi in der Regel seine Laufbahn als Spieler längst hat ausklingen lassen, den Flug des Balles nur noch vom Sofa aus beobachtet. Oder er kümmert sich intensiv um eine zweite Karriere im Trainer- oder Funktionärsbereich.

Nicht so Christian Zeitz. Wer den kräftigen Rückraumspieler des TVB Stuttgart am Donnerstabend im Bundesligaspiel gegen Erlangen beobachtete, der kam aus dem Staunen nicht mehr heraus. Bei Zeitz' Heimdebüt siegte der TVB im Abstiegskampf nicht nur deutlich mit 30:24, der gebürtige Heidelberger trug mit fünf blitzsauberen Treffern in der zweiten Hälfte seinen wichtigen Teil bei. Zeitz und seine legendäre Wurfkraft, nichts hat er davon eingebüßt: "Das ist zum Teil naturgegeben, zum Teil aber auch durch das regelmäßige Krafttraining", freut sich der Rückraum-Shooter.

Seine Rückkehr in den großen Handball-Zirkus, das ist schon jetzt das Comeback des Jahres: "Nein, das hätte ich auch nicht gedacht", so ein ehrlicher Christian Zeitz beim Interview-Termin mit SWR Sport, "das war auch nicht so geplant. Ich freue mich aber, dass ich noch einmal die Chance bekomme, in Stuttgart erste Liga zu spielen".

Fünf Zeitz-Tore beim Sieg gegen Erlangen

Faszinierend, mit welcher Wucht und Raffinesse der vielfache Deutsche Meister und Weltmeister von 2007 auch im gesetzten Alter noch aufs gegnerische Tor zieht, wie variabel er abschließt. Drei Tore beim Debüt in Melsungen, vier Tore in Kiel, jetzt fünf Volltreffer gegen Erlangen. Nach seiner ebenso überraschenden wie kurzfristigen Verpflichtung vom Drittligisten Nußloch ist Christian Zeitz schon jetzt ein stabilisierender Faktor im Angriffsspiel des Bundesligisten aus Stuttgart.

Dazu muss man wissen, dass der rechte Rückraumspieler bislang nur in der Offensive zum Einsatz kommt. Auch aus konditionellen Gründen. "Ganz klar, die Spritzigkeit ist nicht mehr so da wie früher", beschreibt Christian Zeitz die körperlichen Defizite eines 39-Jährigen, "aber das kann man mit der nötigen Intelligenz und Spielerfahrung wettmachen." Zumal er kräftemäßig ganz gut dasteht, weil Christian Zeitz "in der dritten Liga meistens 60 Minuten durchspielen musste". Zwar fehle noch etwas die Eingespieltheit, "aber das kommt bei jedem Training und bei jedem Spiel, das wird immer besser".

Vertreter für den verletzten Nationalspieler Schmidt

Als die Personalnot beim abstiegsbedrohten TVB nach der Verletzung von Nationalspieler David Schmidt groß wurde, hatte in der internen Diskussion Torhüter Jogi Bitter den Namen seines früheren Kumpels aus dem Nationalteam in den Raum geworfen. Der Kontakt war schnell geknüpft: "Ich musste nicht lange überlegen", so Zeitz über die Stuttgarter Anfrage, "ich habe mittrainiert und gesehen, es läuft noch ganz gut, ich kann mithalten." Und nach einem Gespräch mit der Familie kam prompt die Zusage für den TVB.

Spielt Christian Zeitz auch nächste Saison in Stuttgart?

Pläne über die Saison hinaus gibt es allerdings noch nicht: "Nein, der Vertrag läuft bis zum 30. Juni. Ich will die Saison zu Ende spielen, und dann hoffen wir, dass die Stuttgarter nicht abgestiegen sind", sagt Zeitz.

Story über Christian Zeitz in SWR Sport BW Eine Story über Christian Zeitz und das württembergischen Duell zwischen dem TVB Stuttgart und Frisch Auf Göppingen sehen Sie am Sonntag, ab 23.35 Uhr, in der Fernsehsendung "SWR Sport BW".

Auch dank Christian Zeitz hat sich der TVB mit den beiden Siegen aus den letzten drei Bundesligaspielen ordentlich Luft im Tabellenkeller verschafft. Und die Schwaben wollen gleich am Sonntag nachziehen, im brisanten Württemberg-Duell gegen Frisch Auf Göppingen.

Christian Zeitz hofft auf die erfolgreiche Mission Klassenerhalt und zeigt sich optimistisch: "Weiterspielen wie bisher. Wenn wir so aggressiv wie gegen Erlangen zu Werke gehen, dann läuft etwas. Und wenn wir gegen die Teams aus dem unteren Tabellendrittel gewinnen, dann sieht es gut aus."