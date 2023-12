Spiel gedreht: TVB Stuttgart besiegt die Rhein-Neckar Löwen

Der TVB Stuttgart hat in der Handball-Bundesliga gegen die Rhein-Neckar Löwen ein bereits verloren geglaubtes Spiel noch gewonnen.

Der TVB Stuttgart besiegt im letzten Spiel des Jahres die Rhein-Neckar Löwen trotz eines deutlichen Halbzeit-Rückstands mit 32:31 (13:18).

Beide Teams starteten schwungvoll in die Begegnung. Während zunächst der TVB den Ton angab, kamen anschließend die Gäste besser ins Spiel. Nach einer Doppel-Parade von Löwen-Keeper Joel Birlehm sorgte Teamkollege Juri Knorr für eine Drei-Tore-Führung - 8:5 nach gerade einmal acht Minuten.

In den zweiten zehn Minuten ging es nicht mehr ganz so torreich weiter. Der Vorsprung blieb konstant, weil die Löwen häufig zu einfachen Treffern kamen. Der TVB konnte nicht verkürzen, weil die Gastgeber eine zu schwache Wurfquote aufwiesen.

Birlehm mit starker Leistung

Da Birlehm im Löwen-Tor langsam zu großer Form auflief und die Offensive weiter traf, zogen die Gäste auf 17:11 davon. TVB-Coach Michael Schweikardt reagierte und brachte Silvio Heinevetter im Tor. Der Routinier wehrte direkt den ersten Versuch ab und ließ bis zur Pause eine weitere Parade folgen.

Kurz vor dem Ende des ersten Durchgangs bot sich dem TVB die Chance, auf vier Tore zu verkürzen. Doch Birlehm parierte gleich drei Mal hintereinander spektakulär. Zur Pause führten die Löwen klar mit 18:13.

TVB Stuttgart dreht nach der Pause auf

In der zweiten Halbzeit kam der TVB besser ins Spiel. Nach drei Treffern in Folge durch Lukas Laube (2) und Kai Häfner kamen die Stuttgarter bis auf drei Tore heran (35.). Und die Gastgeber blieben dran, kamen in der Offensive jetzt deutlich einfacher zu Toren und zeigten sich in der Abwehr konsequenter. In der 41. Minute markierte Sascha Pfattheicher den 22:22-Ausgleich.

Die Stuttgarter nutzten nun das Momentum, im Tor lief Heinevetter zu großer Form auf: Spiel gedreht, plötzlich lag der TVB mit zwei Toren vorne (44.). Die Führung hielt bis zur 55. Minute, dann markierte Patrick Groetzki das 29:29.

Pfattheicher hatte die Chance, den TVB wieder nach vorne zu bringen, doch der Rechtsaußen scheiterte frei am eingewechselten Löwen-Keeper David Späth. Adam Lönn machte es kurz darauf besser, kassierte aber beim folgenden Angriff eine Zwei-Minute-Strafe. In Überzahl glichen die Löwen erneut aus, mit 31:31 ging es in die letzten Minute der Begegnung. Wenige Sekunden vor dem Ende sorgte Pfattheicher für den Siegtreffer der Stuttgarter.