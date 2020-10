Dem baden-württembergischen Trio gelingt am vierten Spieltag der Handball-Bundesliga kein Sieg. Am besten steht in der Tabelle der TVB Stuttgart da.

Der TVB Stuttgart trennte sich vom TBV Lemgo Lippe 26:26 und holte dabei im zweiten Abschnitt einen 13:15-Rückstand auf. Bester Werfer der Hausherren war Zharko Peshevski mit acht Treffern. Torhüter Johannes Bitter haderte nach dem Abpfiff mit dem späten Ausgleich der Lemgoer. "Für uns ist es am Ende ein verlorener Punkt. Wir sind in der Schlussminute mit einem Treffer vorne und der Arm der Schiedsrichter ging relativ schnell nach oben. Ob es gerechtfertigt war, sei dahingestellt. Es darf uns nicht passieren, dass wir acht Pässe spielen, ohne den Ball aufs Tor zu bekommen. Und dann laden wir Lemgo ein, diesen einen Punkt noch zu holen", so der 38-Jährige. Video herunterladen (3 MB | MP4) Göppingen und Erlangen auf Augenhöhe Auch Frisch Auf Göppingen teilte die Punkte. Gegen den HC Erlangen hieß es am Ende 27:27 (14:15). Treffsicher zeigte sich dabei Nemanja Zelenovic, der sieben Treffer zum Remis beisteuerte. Göppingens Trainer Hartmut Mayerhoffer sprach nach der Partie angesichts der wechselnden Führung von einem "Wechselbad der Gefühle". "In den entscheidenden Phasen müssen wir einfach noch abgeklärter sein. Dennoch war es eine deutliche Weiterentwicklung im Vergleich zu den ersten Spielen. Auf diese Leistung lässt sich in den nächsten Spielen aufbauen", wird Mayerhoffer in einer Pressemitteilung des Klubs zitiert. Der HBW Balingen-Weilstetten konnte die Niederlage bei TuSEM Essen trotz der sechs Treffer von Jona Schoch nicht verhindern. Nach 60 Minuten stand es 27:33 (15:18) aus Sicht der Balinger. Stuttgart Neunter - Balingen im Keller Der TVB Stuttgart hat jetzt 5:3 Punkte auf dem Konto und ist damit Neunter. Göppingen hat erst drei Spiele ausgetragen und hat mit 3:3 Punkten eine ausgeglichene Bilanz. Der HBW Balingen-Weilstetten steht mit 0:8 Zählern auf Rang 18 der Tabelle und wartet weiter auf den ersten Sieg der Saison. Neues Sport-Angebot in SWR Aktuell Schnell informiert, nah dran: SWR Sport auf Sprachassistenten von Google und Alexa Zusätzliche Sendungen am Abend und am Wochenende machen es möglich: Wer einen Sprachassistenten von Google oder Amazon besitzt, kann ab sofort rund um die Uhr sein aktuelles Update mit den wichtigsten Sportnachrichten für den Südwesten abrufen. mehr...