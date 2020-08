Die Handball-Bundesligisten aus Baden-Württemberg werden in der Vorbereitung auf die neue Saison in der 1. und 2. Liga ab kommenden Sonntag ein eigenes Turnier bestreiten. Der von ihnen ins Leben gerufene Wettbewerb soll als Testphase für das Hygienekonzept dienen, das künftig einen Spielbetrieb mit Zuschauern ermöglichen soll.

Hinter Jürgen Schweikardt, Trainer und Geschäftsführer vom TVB Stuttgart, liegt eine intensive Vorbereitungszeit auf die anstehende Saison Anfang Oktober. Schwierige Gespräche mit Mitarbeitern über Kurzarbeit, mit Spielern über Gehaltsverzicht und mit Regressansprüchen von Sponsoren. Aktuell steht das Hygienekonzept für das Test-Turnier auf der Agenda:

"Wir wollen unsere Heimspiele unbedingt erhalten. Mit so vielen Zuschauern wie möglich. Dafür arbeiten wir Tag und Nacht." Jürgen Schweikardt über die Konzeption des Hygienekonzepts für das Testturnier

Am kommenden Sonntag startet der BGV-Cup mit den sechs baden-württembergischen Erst- und Zweitligisten. Dieses Turnier entstand vor dem Hintergrund, gemeinsam der Krise zu trotzen: "Wir brauchen Gegner, gegen die wir spielen können. Wir brauchen eine Liga die funktioniert. Deshalb sitzen wir da alle in einem Boot."

Das Turnier ist quasi ein Testlauf für die mittelfristige Zukunft des Handballs. Der SWR überträgt alle Spiele online im Livestream und das Finale am 13. September zusätzlich im SWR Fernsehen: "Das wird von der ganzen Handball-Szene natürlich genau beobachtet."

Tickets für die 500 Plätze pro Halle können online auf den Homepages der Vereine erworben werden und existieren auch nur virtuell. Die Einnahmen durch 500 Zuschauer sind mehr als nur der berühmte Tropfen auf den heißen Stein. "Die 500 sind für uns überlebenswichtig, um das Thema Sponsoring am Laufen zu halten." Alles zählt: Schließlich fehlen dem TVB rund 25 Prozent vom letztjährigen Etat (4,5 Millionen).

Da TV-Einnahmen laut Jürgen Schweikardt nur fünf Prozent des Etats ausmachen, wäre der schwäbische Bundesligist ohne Zuschauereinnahmen recht schnell am Ende. Die Hoffnung ist, dass sich das Turnier bewährt und dass danach die Anzahl der Zuschauer an die Größe der jeweiligen Halle angepasst wird. "In die SAP-Arena mit 14.000 Leuten die gleiche Anzahl wie in die Scharrena zu tun, das ist ja jedem klar, dass das auf Dauer nicht der richtige Weg ist.