Abstiegskampf pur: Stuttgart bezwingt Balingen-Weilstetten im Kellerduell

In einer hart umkämpften Partie hat sich der TVB Stuttgart zwei wichtige Punkte im Abstiegskampf gesichert und 28:25 (13:14) bei Balingen-Weilstetten gewonnen. Der HBW muss als Tabellen-Vorletzter weiter um den Klassenerhalt bangen.

Im schwäbischen Derby zeigten Balingen-Weilstetten und der TVB Stuttgart Abstiegskampf pur. Nachdem Balingen seine Negativserie mit dem Überraschungserfolg gegen Göppingen in der Vorwoche beendet hatte, wollte das Team von Jens Bürkle gegen den ebenfalls abstiegsbedrohten TVB Stuttgart nachlegen.

Balingen-Weilstetten mit Aufholjagd in erster Hälfte

Doch der Tabellen-15. Stuttgart begann stark gegen den Vorletzten. Jerome Müller mit dem ersten Treffer der Partie- 1:0 für den TVB. Balingen hingegen tat sich schwer im Angriff. Die Stuttgarter Abwehr stand gut, für den HBW gab es im Positionsangriff kaum ein Durchkommen. Immer wieder konnten die Stuttgarter Bälle herausfangen und leichte Tempogegenstoß-Treffer erzielen. So gingen die Gäste trotz zwischenzeitlicher Unterzahl mit 4:1 in Führung. Nach 13 Minuten baute der TVB seinen Vorsprung sogar auf vier Treffer aus. Die nun etwas offensivere 5:1-Abwehr stellte die Hausherren vor große Probleme. Doch dann nahm HBW-Coach Jens Bürkle eine Auszeit, die offensichtlich fruchtete: Die Balinger kämpften sich Tor für Tor zurück ins Spiel und drehten den Vier-Tore-Rückstand in eine Zwei-Tore-Führung. Spielmacher Lukas Saueressig brachte die gut 2.000 Fans in der Halle mit seinem Führungstreffer zum Jubeln. Eine verrückte erste Halbzeit, in der die Gäste aus Stuttgart eine Viertelstunde lang alles im Griff hatten, endete 14:13 zugunsten der Balinger.

TVB Stuttgart kämpt sich zurück

Der HBW, der in diesem Jahr noch kein Heimspiel gewonnen hat, tat sich trotz der Führung auch zu Beginn der zweiten Hälfte schwer. Im Angriff fehlte es den Hausherren an Ideen gegen die gut formierte Stuttgarter Abwehr. Der TVB nutze die erneute Schwächephase des Gegners und ging erstmals seit dem 7:6 in der ersten Halbzeit wieder in Führung (13:12). Und Balingen mit dem nächsten Rückschlag: Mitte-Spieler Lukas Saueressig fiel nach einem Zweikampf unglücklich auf die Schulter und konnte nicht weiterspielen. Für ihn kam Björn Zintel auf die Spielmacher-Position.

Diesen Schock schienen die Balinger nicht so schnell zu verkraften. Unkonzentriertheiten und technische Fehler auf Seiten des HBW brachten die Stuttgarter wieder mit zwei Toren in Führung. Viggo Kristjansson per Siebenmeter zum 15:13. Aber anders als im ersten Durchgang ließen sich die Gastgeber nicht abschütteln und es entwickelte sich eine wilde Phase, in der beide Teams hochprozentige Chancen vergaben. Nach 40 Minuten und einem Drei-Tore-Rückstand nahm HBW-Trainer Bürkle dann die nächste Auszeit. Die schien auch dieses Mal ihre Wirkung zu zeigen und Balingen kämpfte aufopferungsvoll weiter. James Scott brachte sein Team mit wuchtigen Rückraum-Würfen von der halblinken Position zurück ins Spiel. Doch auf mehr als zwei Treffer kamen die Balinger nicht mehr an den TVB heran.

Am Ende verlor der HBW mit 25:28 und steckt mit gerade einmal elf Punkten Mitten im Abstiegskampf. Fünf Punkte Vorsprung haben nun die Stuttgarter, die mit dem Sieg einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machten.

Göppingen feiert Sieg gegen Melsungen, Rhein-Neckar Löwen mit Niederlage

Ebenfalls jubeln durfte Frisch Auf Göppingen. Das Team vom Hartmut Mayerhoffer gewann 26:24 (9:10) in Melsungen und steht auf dem siebten Tabellenplatz. Bester Werfer für die Göppinger war Marcel Schiller, der insgesamt sechs Treffer, vier davon vom Siebenmeterpunkt, erzielte. Eine deutliche Niederlage einstecken mussten die Rhein-Neckar Löwen. Sie verloren zuhause vor gut 3.200 Zuschauern mit 28:34 (16:18) gegen den HSV Hamburg.