Lange war die Partie ausgeglichen, am Ende gewannen die Stuttgarter dann verdient mit 30:28 (17:15) gegen Balingen. Für den TVB ist es der zweite Sieg im dritten Spiel. Die Balinger warten weiter auf ihre ersten Punkte.

Im Schwabenderby begegneten sich zunächst beide Teams auf Augenhöhe. In der neunten Minute bescherte der starke Viggo Kristjansson seinen Stuttgarter mit drei Treffern in Folge dann erstmals eine Vier-Tore-Führung (8:4). Aber die Gastgeber ließen sich nicht abschütteln und René Zobel gelang nach einer guten Viertelstunde der 9:9-Ausgleich. Jona Schoch brachte die Hausherren dann mit 11:10 sogar erstmals in Führung (20.). Danach gestaltete sich die Partie, wie schon zu Beginn, sehr ausgeglichen. Es ging hin und her. Mit leichten Vorteilen für die "Wild Boys" aus Stuttgart, die sich eine knappe 17:15- Halbzeitführung erarbeiteten.

TVB am Ende abgeklärter

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich den rund 470 Zuschauern ein ähnliches Bild: In einer hart umkämpften Partie hielten die Gäste lange Zeit die knappe Führung. Bis zur 38. Minute, als Linksaußen Tim Nothdurft seine "Gallier" - mit einem Gegenstoß-Treffer zum 21:20 - erstmals in der zweiten Hälfte in Front brachte. Dann aber wurden die Balinger etwas nervös und zeigten technische Unsicherheiten, die einige unnötige Ballverluste zur Folge hatten. Hinzu kam, dass der sonst so treffsichere und wurfgewaltige Vladan Lipovina nicht wirklich ins Spiel kam und erst in der 54. Minute seinen ersten und einzigen Treffer erzielte. Stuttgart nutzte die Balinger Schwächephase und erkämpfte sich eine zwischenzeitliche Drei-Tore-Führung (25:22). Die Balinger verzweifelten nun auch am überragenden Torhüter Primoz Prost. Nothdurft beendete dann zwar die zwölfminütige Torflaute seiner Balinger, aber Sascha Pfattheicher sorgte mit einem sehenswerten Kempa-Tor zum 26:23 für die Vorentscheidung. Für René Zobel war die Partie dann schon vorzeitig beendet. In der 58. Minute sah Balingens Rückraumspieler die Rote Karte. Er traf beim Abwehrversuch Kristjansson im Gesicht.

Balingen/Weilstetten weiter sieglos

Wenn auch knapp, siegte der TVB am Ende verdient mit 30:28. Auch dank seines Neuzugangs aus Wetzlar: Viggo Kristjansson war mit zehn Treffern, davon vier Siebenmeter, bester Werfer. Tim Nothdurft traf für Balingen acht Mal. Die Balinger Niederlage ist schon die dritte in der laufenden Saison. Im dritten Spiel. Die Stuttgarter hingegen freuen sich über 4:2 Punkte.

Für beide Teams geht es nächsten Sonntag (18.10) weiter. Der TVB empfängt dann in der Scharrena Lemgo Lippe, Balingen/Weilstetten kämpft in Essen um die ersten Punkte der Saison.