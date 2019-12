Während sich die Fußball-Bundesliga in die Winterpause verabschiedet hat, spielen die Handballer über Weihnachten und Neujahr. Für Torwart Johannes Bitter gibt es als Nationaltorwart keine Verschnaufpause.

Auf Boxing-Days hat SC-Freiburg-Trainer Christian Streich keine Lust. Muss er auch nicht, denn die Fußball-Bundesliga pausiert bis Mitte Januar. In England wird allerdings gespielt. Aber vor allem in anderen Mannschaftssportarten haben die Teams keine Zeit zum Verschnaufen. Eine davon ist Handball. Zwischen Weihnachten und Neujahr wird in der Bundesliga gespielt. Kurz darauf reisen die Nationalspieler zudem zur Europameisterschaft. Für TVB Stuttgart-Torwart Johannes Bitter ist die besinnliche Zeit dadurch sehr begrenzt. "Ja, das ist an Weihnachten bei uns schon ein bisschen wenig, die Zeit kommt uns da nicht so gelegen, auch weil wir so viele Spiele über Weihnachten haben. Aber das sind wir gewohnt", so Bitter gegenüber SWR Sport.

Uwe Gensheimer vom Bundesligisten Rhein-Neckar Löwen hat seine Kritik indes an der hohen Belastung für die Spieler im Handball bekräftigt. "Generell haben wir Handballer über das Jahr hinweg aber wenige Pausen: Im Sommer sind es vier Wochen", sagte der 33-Jährige in einem Interview dem Online-Portal "t-online.de". In einem olympischen Jahr sei es noch weniger. Zu wenig nach Gensheimers Auffassung, "um körperlich und psychisch zu regenerieren".

"Herausfordernd ist es vor allem für Nationalspieler, die für ihre Clubs in der Liga, im Pokal und auch noch im europäischen Wettbewerb spielen", ergänzt Gensheimer. Dort sei die Belastung mit am höchsten und diese Spieler seien im Normalfall auch diejenigen, die bei den großen Turnieren wie einer EM oder WM die Leistungsträger ihrer Nationalmannschaften seien und auf die höchsten Spielanteile kommen.

Der Handball lässt sich an Weihnachten gut vermarkten

Während die Fußballer ihre freie Zeit genießen können, müssen die Handballer Leistung abliefern. "Über Weihnachten frei zu haben ist was tolles, aber wir wissen auch, dass man das auch nach der Karriere haben kann", so Bitter.

Auf den zweiten Blick macht die Terminierung jedoch Sinn, auch Johannes Bitter kennt die Vorzüge dieser Ansetzungen: Die Hallen sind voll, das Zuschauerinteresse an der Sportart steigt, da der Fußball pausiert. Und auch die Trainer schrauben das Pensum runter, damit die Spieler Ihre Familien sehen können. "Das ist ein guter Interessensausgleich, der bei uns über Weihnachten stattfindet."

Rückkehr nach neun Jahren

Neben seiner langen Karriere als Bundesliga-Torwart war Bitter fast ein Jahrzehnt Bestandteil der Nationalmannschaft. Nun wurde er das erste Mal seit neun Jahren wieder für ein großes Turnier nominiert. Die Freude darüber war beim Weltmeister von 2007 und Champions League-Sieger von 2013 groß. "Ich habe mich sehr gefreut, als der Anruf kam, dass ich im Kader bin", sagt der 2,05 Meter große Torhüter gegenüber SWR Sport. "Das war ein besonderer Moment nach all der langen Zeit wieder dabei zu sein."

Johannes Bitter sieht trotz der wenigen freien Tage kein Problem darin, mental frisch zu bleiben. Dabei hilft ihm zusätzlich "die Vorfreude, die einen immer weiterbringt". Trotzdem stehen bei der kommenden Europameisterschaft größere Reisestrapazen für die Nationalspieler an: Das Turnier wird in Norwegen, Schweden und Österreich ausgetragen. Je nach Verlauf könnte die DHB-Auswahl in allen drei Ländern spielen.

Neben "Jogi" Bitter gibt es beim TVB Stuttgart einen weiteren Akteur, der für die Europameisterschaft nominiert wurde. Für Linksaußen Patrick Zieker wird es das erste Turnier bei der A-Nationalmannschaft sein. Dementsprechend groß ist die Vorfreude beim 26-Jährigen.

Doch bei all dem Stress: Tauschen möchten die Handballer nicht mit den Fußballern. Zwar ist es schön, an Weihnachten frei zu haben, aber Patrick Zieker macht sich "erst mal keine Gedanken" über seine Urlaubsplanung. Die Vorfreude auf die bevorstehende Europameisterschaft ist für ihn und Johannes Bitter viel größer.