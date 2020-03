per Mail teilen

Patrick Zieker gehört zu den Top-Handballern in Deutschland und wurde für den vorläufigen EM-Kader nominiert. Doch nicht nur sportlich ist es für den tätowierten Torjäger sein ereignisreichstes Jahr.

Groß, dynamisch, durchtrainiert und das bis in die Fingerspitzen. Der markante Bart und die Tattoos sind sein Markenzeichen: Patrick Zieker. "Die Maschine", wie er gerne von seinem Pressesprecher genannt wird, läuft in letzter Zeit heiß. Neun Torwürfe, neun Treffer. Das war die Bilanz des Linksaußen des TVB Stuttgart letztes Wochenende in Wetzlar. "Momentan läuft`s gut. Aber ich versuch da wenig darüber nachzudenken. Denn wie sagt man so schön: Wenn`s läuft, soll man`s laufen lassen."

Und der 25-Jährige hat recht. Es läuft und das steil nach oben. Vor einer Woche verpasste der Handballer aus Kleinbottwar einen Anruf oder besser gesagt „den“ Anruf: Den Anruf vom Bundestrainer. Dieser ist sich sicher: Patrick Zieker gehört zu den besten 28 Handballspielern Deutschlands und steht im vorläufigen Kader für die EM im Januar.

"Das waren wahnsinnige Glücksgefühle. Das ist nun mal das Größte, was es gibt und so wirklich damit gerechnet hatte ich auch nicht." Patrick Zieker

Doch bis zur eigentlichen Nominierung heißt es Daumen drücken. Nur 16 Spieler dürfen mit zur EM nach Norwegen. "Ich versuche es dem Bundestrainer so schwer wie möglich zu machen. Ich werde im Ligaalltag weiter Gas geben und hoffen diese Entscheidung durch gute Leistung zu beeinflussen", schilderte Zieker dem SWR Sport.

Erfahrung in der Nationalmannschaft hat Patrick Zieker bereits in der Jugend gesammelt. 2011 wurde er mit der DHB-Auswahl Weltmeister. Ein Einsatz in der Herren-Nationalmannschaft wäre die Krönung des vermutlich ereignisreichsten Jahrs von Patrick Zieker.

"Das" Jahr 2019

Dauer 0:35 min Ziekers Jahr 2019 Patrick Ziekers Jahr hatte viele besondere Ereignisse.

Nach sieben Jahren Spielzeit beim TVB Lemgo kehrte der Schwabe zurück in die Heimat - in die offenen Arme des TVB Stuttgart. "Für uns war klar, dass der Weg irgendwann zurück gehen wird. Dann kam die Nachricht, dass wir Nachwuchs erwarten und da war der TVB das beste Gesamtpaket." Das "Wir" steht für Patrick Zieker und seine Frau Hannah. Im Juni gaben sich die beiden das Ja-Wort.

Unser Patrick #Zieker und seine Freundin Hannah haben sich getraut und „Ja“ gesagt! 😍 Wir gratulieren ganz herzlich und wünschen den beiden alles Liebe und Gute für ihre gemeinsame Zukunft!💙 tbvlemgo1911, Instagram , 16.11.2018, 16:47 Uhr

Obwohl seine Hochzeit, wie er selbst sagt, "auch wunder-, wunderschön“ war, gab es 2019 einen Tag, der alles in den Schatten stellte: Die Geburt seines Sohnes Theo. "Das war auf jeden Fall der emotionalste Moment in meinem Leben. Die schönste Sache, die ich erleben durfte", schwärmt der stolze Familienvater.

Seine Familie - sein Ruhepol

Was man auf den ersten Blick nicht ahnt: hinter der mit Muskeln bepackten, tätowierten "Maschine" steckt ein absoluter Familienmensch. Patricks Ziekers "Glücksbringer" haben oberste Priorität und kommen auch in stressigen Phasen nie zu kurz. Seine Frau war die Erste, der er von der Nominierung erzählte. Der Familienvater trägt seine Liebsten immer bei sich - und zwar auf seinem rechten Unterarm. Hier befindet sich sein - Zitat - "bedeutungsvollstes" Tattoo: Der Name seiner Frau und ein symbolisches Familienbild aus Strichmännchen.

Dauer 0:40 min Zieker Bedeutung Tattoos Patrick Zieker hat viele Tattos, jedes mit seiner Bedeutung.

Auch Weihnachten verbringt Patrick Zieker am liebsten im Kreis der Familie. Dass das Thema Handball beim Weihnachtsessen vom Tisch fällt, ist allerdings höchst unwahrscheinlich. "Handball spielt in meiner Familie eine riesen Rolle. (...) Uns hat es schon immer in die Handballhalle gezogen", erklärt Zieker schmunzelnd. Auch seine beiden Brüder sind im Handballsport zuhause.

Nach dem besonderen Jahr 2019 würde mit der EM-Teilnahme im Januar 2020 gleich wieder ein Highlight warten und sicherlich die Handballherzen der Familie Zieker höher schlagen lassen. Eins ist sicher: Patrick Zieker will mit starken Leistungen weiterhin so sehr überzeugen, dass für Bundestrainer Christian Prokop kein Weg an der "Maschine" vorbeiführt.