Der TVB Stuttgart hat im Heimspiel gegen den deutschen Handballmeister SG Flensburg-Handewitt überraschend unentschieden gespielt. Das Spiel endete 23:23.

Der schwäbische Abstiegskandidat TVB Stuttgart kam gegen den deutschen Meister mit einem 23:23 (11:12)-Unentschieden zu einem Achtungserfolg, Flensburg hingegen verliert nach elf Spieltagen immer mehr den Anschluss an die Tabellenspitze. Auf Platz drei liegt Flensburg schon drei Punkte hinter Bundesliga-Spitzenreiter TSV Hannover-Burgdorf, der THW Kiel könnte bei Siegen in zwei Nachholspielen auf vier Zähler davonziehen.

Von Beginn an lief der Titelverteidiger beim Tabellen-15. einem Rückstand nach, der Rückraum um Magnus Röd fand seinen Wurfrhythmus nicht, zahlreiche Spielzüge misslangen. Erschwerend hinzu kam das verletzungsbedingte Aus des Norwegers Goran Sögard Johannessen, der schon nach fünf Minuten von der Platte musste. Erst in der Schlussphase raffte sich Flensburg dank starker Abwehrarbeit auf und schien die Partie doch noch zu kippen. Beim 22:21 durch Magnus Jondal ging der hohe Favorit erstmals in Führung. Wenige Sekunden vor Schluss gelang Stuttgart jedoch der Ausgleich.

Die Schwaben holten damit in ihrem neunten Pflichtspiel gegen Flensburg erstmals einen Punkt.