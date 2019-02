per Mail teilen

Michael "Mimi" Kraus soll nach SWR-Informationen mit sofortiger Wirkung vom TVB Stuttgart zur SG BBM Bietigheim wechseln.

Dass Michael "Mimi" Kraus den TVB Stuttgart verlassen würde, war bereits seit Montag offiziell. Der Vertrag des Weltmeisters von 2007 sollte nach Saisonende nicht mehr verlängert werden, der TVB wolle den Umbruch im Team weiter vorantreiben, hieß es. "Nach drei schönen und intensiven Jahren in Stuttgart, muss man die Entscheidung für den Umbruch des TVB so akzeptieren. Dafür wünsche ich dem TVB alles Gute", hatte Kraus zu Beginn der Woche erklärt. Einen neuen Arbeitgeber habe er noch nicht.

Das hat sich nach SWR-Informationen nun geändert. Noch vor Ende der Wechselfrist in der Handball-Bundesliga (15.02.2019, 23:59 Uhr) unterschrieb der Rückraumspieler wohl einen neuen Vertrag beim Ligakonkurrenten SG BBM Bietigheim. Damit könnte Kraus bereits am Sonntag beim Auswärtsauftritt in Melsungen für Bietigheim auflaufen.

Win-Win-Situation für alle Beteiligten

Mit dem TVB Stuttgart verlässt Michael Kraus einen Arbeitgeber, der bereits für die Nachfolge gesorgt hat. Mit dem Isländer Elvar Asgeirsson und dem Ungar Rudolf Faluvegi stehen ab Sommer schon zwei Spielmacher bereit, die Lücke zu füllen. Bereits im Oktober verpflichtete der TVB den schwedischen Rückraumspieler Adam Lönn.

Der Verein hat den Klassenerhalt schon so gut wie sicher und kann sich nun in Ruhe auf den Umbruch konzentrieren. Bei einem Wechsel von Kraus, sogar mit erheblichen Gehaltseinsparungen. Eine Win-Win-Situation, denn Kraus erhält wohl eine Option auf Weiterbeschäftigung in Bietigheim, sollte dem Club der Klassenerhalt gelingen.