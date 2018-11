per Mail teilen

Michael Kraus befindet sich in absoluter Topform. 29 Tore erzielte der ehemalige Handball-Nationalspieler in den letzten beiden Spielen für den TVB Stuttgart. Nun wird über eine Rückkehr ins DHB-Team spekuliert. Gegenüber dem SWR bezog der 35-Jährige Stellung.

"Das Thema ist gerade in aller Munde. Mein Telefon hat allerdings noch nicht geklingelt. Aber ich würde lügen, wenn ich sage, dass ich mir nicht ernsthaft Gedanken darüber machen würde", sagte Kraus nach seinen jüngsten Gala-Auftritten dem SWR.

Dauer 00:26 min "Mimi" Kraus zum möglichen DHB-Comeback Michael Kraus ist gegenüber einer Rückkehr in die deutsche Handball-Nationalmannschaft nicht abgeneigt.

Über eine Anfrage des Bundestrainers, das betonte Fan-Liebling "Mimi" Kraus, würde er sich freuen: "Wer mich kennt, der weiß, dass ich immer den Wettbewerb suche."

Torgefährlichster Spielmacher der Bundesliga

In den letzten beiden Ligaspielen mit dem TVB Stuttgart glänzte der schon 35-jährige Kraus mit insgesamt 29 Treffern und ist derzeit mit 56 Saisontoren der torgefährlichste Spielmacher der Bundesliga.

Dauer 00:33 min "Mimi" Kraus zu seiner Leistungsexplosion 29 Tore in den letzten beiden Bundesliga-Spielen: Michael Kraus ist derzeit in Top-Form.

Bundestrainer Christian Prokop hatte Gedankenspielen über eine Kraus-Rückkehr zuletzt öffentlich zwar eine klare Absage erteilt, doch der WM-Ausfall von Rückraumschütze Julius Kühn (Kreuzbandriss) könnte tatsächlich als Argument für eine Rückholaktion von Kraus herhalten.

"Er ist ein Top-Sportsmann"

Das sieht man beim Deutschen Handball-Bund (DHB) offensichtlich ähnlich. "Er ist ein Top-Sportsmann, der sich auch in Nationalmannschafts-Zeiten immer top dargestellt hat. Von daher kann es keinen Grund geben, die Tür für ihn vorzeitig zu schließen", sagte Axel Kromer, DHB-Sportvorstand.

"Bis zur WM kann noch viel passieren"

Er schließe eine Rückkehr von Kraus, der 2014 letztmals für das Nationalteam auflief und insgesamt 128 Länderspiele absolvierte, daher "natürlich nicht" aus, sagte Kromer: "Aber bis zur WM kann noch viel passieren in Sachen Form und Verletzung. Und wir haben unsere langfristige WM-Vorbereitung zuletzt ja ohne ihn begonnen."

Die 26. Handball-Weltmeisterschaft der Männer wird 2019 in Dänemark und Deutschland ausgetragen. Los geht's am 10. Januar, das Finale findet am 27. Januar statt.