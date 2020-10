per Mail teilen

Am zweiten Spieltag der Handball-Bundesliga trumpfte der TVB Stuttgart im Heimspiel gegen TuSEM Essen stark auf und siegte deutlich mit 31:23 (18:12). Vor dem Spiel war die Aufregung groß, weil das Stuttgarter Ordnungsamt kurzfristig die Zuschauerzahl reduzierte.

Bester Stuttgarter Werfer war Viggó Kristjánsson mit acht Toren. Nach dem Sieg gegen den Aufsteiger aus Essen weist der TVB nun 2:2 Punkte auf. Am ersten Spieltag hatten die Schwaben das Derby bei den Rhein-Neckar Löwen mit 20:30 verloren.

TVB Stuttgart - TuSEM Essen 31:23 (18:12) Tore TVB Stuttgart: V. Kristjansson 8/1, Weiß 7, Lönn 6, Zieker 4, Peshevski 2, Pfattheicher 2, M. Häfner 1, Röthlisberger 1 TuSEM Essen: Zechel 8, Durmaz 4, Jus. Müller 4, L. Firnhaber 3, Klingler 2/2, Becher 1, Ellwanger 1 Schiedsrichter: Jannik Otto (Kiel)/Raphael Piper (Kiel) Strafminuten: 10 / 4

Große Aufregung bereits vor dem Spiel

Bereits vor dem Spiel hatte es Wirbel gegeben, als die Zuschauerzahl vom Stuttgarter Ordnungsamt kurzfristig von 930 auf 500 reduziert worden war. Die 7-Tages-Inzidenz habe einen kritischen Wert überschritten. "Wir sind fassungslos über die Nachricht, die uns heute Mittag erreicht hat. Noch gestern Nachmittag wurden uns die 930 Zuschauer für das heutige Spiel mit der vorliegenden relevanten Zahl, der 7-Tages-Inzidenz, bestätigt", sagte TVB-Geschäftsführer Jürgen Schweikardt: "Bei allem Verständnis für die Pandemiebekämpfung, benötigt der TVB und der ganze Profisport ein minimales Maß an Planbarkeit. Auf eine Genehmigung, die wir 30 Stunden vor Beginn der Veranstaltung erhalten, müssen wir uns verlassen können."

Stellungnahme der Stadt Stuttgart

Die Stadt Stuttgart verteidigte ihr Vorgehen am Mittwochabend. "Das Überschreiten des kritischen Schwellenwertes von 35 Neuinfektionen pro 100.000 in sieben Tagen hat sich erst am gestrigen Abend offenbart. Heute haben wir gar den höchsten jeweils ermittelten Tageswert von 78 Neuinfektionen", sagte ein Sprecher: "Für Fans und Verein mag die Entscheidung hart sein, aber bei diesem Infektionsgeschehen ist sie aus unserer Sicht vertretbar."